Оппозиция работает над списком белорусов, которые примут участие в переговорах с властями





пишет interfax.by. "Этот вопрос как раз и обсуждается с Координационным советом, потому что он был создан изначально, как переговорная площадка. И как раз сегодня мы пытались определить те критерии, по которым люди будут выдвигаться, как переговорщики", - сообщила Тихановская во время онлайн-стрима на своём Youtube-канале в пятницу,interfax.by.





Экс-кандидат в президенты отметила, что конкретного списка фамилий у нее еще нет. "И понятное дело, что они озвучиваться не будут до последнего в целях безопасности. Но такая задача поставлена. Мы список готовим", - подчеркнула она.





Тихановская также рассказала, что сейчас "специалисты наши, международные друзья ищут представителей режима, которые договороспособные".





Кроме того, по словам политика, идет поиск сильных посредников.





"Не должны быть переговоры между Евросоюзом и режимом, либо Евросоюзом и Россией, это будут переговоры между режимом и белорусским сообществом. Только так. Но для того, чтобы договоренности, которые будут достигнуты на этих переговорах, выполнялись, нам нужны гарантии", - заявила Тихановская и подчеркнула, что эти гарантии и могут дать посредники.





Лидер белорусской оппозиции ещё раз напомнила, что главное условие, чтобы эти переговоры состоялись - это освобождение политзаключенных.

Ранее Тихановская предложила белорусам "общенациональное голосование", назвала его сигналом к действию для международных партнеров. По ее словам, оппозиция запускает это голосование, чтобы провести "переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы".





Наиболее вероятной платформой для переговоров с властями Беларуси, по мнению оппозиции, выглядит ОБСЕ.





Комитет государственной безопасности Беларуси включил Тихановскую в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.







