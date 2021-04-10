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В Витебске строят новую дорогу - она соединит улицы Баумана, Труда и проспект Людникова

10.04.2021 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске строят новую дорогу — она соединит улицы Баумана, Труда и проспект Людникова. Открыть ее планируют в следующем году, пишут «Витьбичи».

Строителям придется нелегко: с трех сторон территория окружена транспортными артериями, с четвертой течет Витьба, а часть расположена в водоохранной зоне.

Сейчас рабочие переносят теплотрассу возле Института технической акустики. Горы песка, разрытая дорога и деревянный настил — прогуляться с проспекта Фрунзе в сторону Витьбы горожане пока не могут. Но строители уверяют, что закончат эту работу в апреле.

На проспекте Людникова на трамвайных путях частично заменили рельсы, рабочие укладывают асфальт, двигаясь в сторону улицы Гагарина.

— Ведется профилактический ремонт, — пояснил директор «Витебскоблавтотранса» Сергей Медведев. — Мы хотим осовременить проспект Людникова и сделать его логичным продолжением улицы Гагарина. К маю установим тут три новых остановки — таких, как возле железнодорожного вокзала.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Витебск
 
 
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Строителям придется нелегко: с трех сторон территория окружена транспортными артериями, с четвертой течет Витьба, а часть расположена в водоохранной зоне.
 
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