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Дешевле, чем «однушка». Какие дачи около Бреста можно купить прямо сейчас - и сразу заехать
Источник материала: Tut.by
Весенняя посевная в самом разгаре: техника в поле, аграрии там же. Село проснулось после зимней спячки, а вслед за ним оживился и рынок дачной недвижимости. Вы тоже еще можете успеть купить дачу к этому сезону: TUT.BY изучил объявления и выбрал самые интересные из бюджетных предложений.
Уютная фазенда недалеко от центра Бреста за 48 тысяч рублей
В садовом товариществе «Пограничник»
Проведено электричество, газ, вода из скважины. На участке в семь соток высажены плодовые деревья, ягодные кусты. Добраться до дачи можно на автобусе, маршрутке или автомобиле.
Двухэтажная дача с гаражом и теплицей прямо в Бресте за 42,7 тысячи рублей
Идеальный
Земля в частной собственности. На участке есть гараж, теплица. К дому проведено электричество, отопление печное.
Дача за 42,6 тысячи рублей: с туалетом на улице, но посаженными овощами
Типовой садовый домик
Дом 1992 года постройки без дефектов и трещин. Комнаты компактные, скорее для небольших семей, чем для больших компаний.
Участок — шесть соток. Продавец заверяет, что все дачные овощи уже посеяны. Новому владельцу останется только собрать урожай.
Электричество проведено, вода из скважины, туалет на улице, отопление печное.
Уютный садовый домик в черте города за 35,4 тысячи рублей
Дом 2018 года постройки находится на Юго-Западе Бреста, возле томашовской трассы. Стены из строительного бруса, кровля — шифер. Площадь небольшая — всего 20,3 квадратных метра, есть жилая комната, проходная кухня и терраса.
К дому проведены электричество и газ. Вода поступает из скважины, туалет — на улице. Участок в четыре сотки огорожен забором. На территории высажены цветы и кусты голубики. В пяти минутах ходьбы есть озеро, сообщается в
Дом с террасой и хорошим ремонтом за 31,2 тысячи рублей
В агрогородке Большие Мотыкалы
Также имеется терраса, проведено электричество и газ. Отапливается дом с помощью электрического конвектора.
Дача без изысков за 25,5 тысячи рублей
Около деревни Збироги
Электричество и газ — централизованные, вода из скважины, канализация автономная. Впридачу к даче — шесть соток земли, которую можно засеять, чем душа пожелает.
Дом с баней у реки за 17,7 тысячи рублей
Дачу 1995 года постройки
Двухэтажный дом общей площадью 42 «квадрата» поделен на несколько комнат, есть веранда. Отопление печное, вода — из колонки. Есть подвал.
Типовая дача под Жабинкой за 11 тысяч рублей
Если вы всегда мечтали о той даче, на которую вас в детстве возили родители, то есть
Домик небольшой: две комнаты с кухней и вспомогательными помещениями. Электричество есть, вода — в колодце. Рядом остановка поездов «Матеевичи».
Хорошего лета вам, друзья!
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Изучили объявления и выбрали самые интересные из бюджетных предложений.
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