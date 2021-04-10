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Дешевле, чем «однушка». Какие дачи около Бреста можно купить прямо сейчас - и сразу заехать

10.04.2021 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весенняя посевная в самом разгаре: техника в поле, аграрии там же. Село проснулось после зимней спячки, а вслед за ним оживился и рынок дачной недвижимости. Вы тоже еще можете успеть купить дачу к этому сезону: TUT.BY изучил объявления и выбрал самые интересные из бюджетных предложений.

Уютная фазенда недалеко от центра Бреста за 48 тысяч рублей


Фото: Realt.by

В садовом товариществе «Пограничник» продается домик 1999 года постройки. Одноэтажное здание поделено на две комнаты, есть веранда, мансарда, баня, погреб и гараж.


Проведено электричество, газ, вода из скважины. На участке в семь соток высажены плодовые деревья, ягодные кусты. Добраться до дачи можно на автобусе, маршрутке или автомобиле.

Двухэтажная дача с гаражом и теплицей прямо в Бресте за 42,7 тысячи рублей


Идеальный вариант для тех, кто и дачу хочет, и из города уезжать не спешит. Дом находится в микрорайоне «Пугачево» в направлении Каменицы-Жировецкой. Двухэтажное блочное здание облицовано кирпичом.


Земля в частной собственности. На участке есть гараж, теплица. К дому проведено электричество, отопление печное.


Дача за 42,6 тысячи рублей: с туалетом на улице, но посаженными овощами

Типовой садовый домик выставили на продажу в Брестском районе. Дача находится в садовом товариществе «Верасы-1», что в шести километрах от Бреста в домачевском направлении.


Дом 1992 года постройки без дефектов и трещин. Комнаты компактные, скорее для небольших семей, чем для больших компаний.


Участок — шесть соток. Продавец заверяет, что все дачные овощи уже посеяны. Новому владельцу останется только собрать урожай.

Электричество проведено, вода из скважины, туалет на улице, отопление печное.


Уютный садовый домик в черте города за 35,4 тысячи рублей

Дом 2018 года постройки находится на Юго-Западе Бреста, возле томашовской трассы. Стены из строительного бруса, кровля — шифер. Площадь небольшая — всего 20,3 квадратных метра, есть жилая комната, проходная кухня и терраса.


К дому проведены электричество и газ. Вода поступает из скважины, туалет — на улице. Участок в четыре сотки огорожен забором. На территории высажены цветы и кусты голубики. В пяти минутах ходьбы есть озеро, сообщается в объявлении.



Дом с террасой и хорошим ремонтом за 31,2 тысячи рублей

В агрогородке Большие Мотыкалы предлагают мансардный садовый дом 2019 года постройки. Здание обшито виниловым сайдингом, внутренняя отделка выполнена из натурального дерева и вагонки. Свободная планировка: три комнаты с кухонным оборудованием.




Также имеется терраса, проведено электричество и газ. Отапливается дом с помощью электрического конвектора.



Дача без изысков за 25,5 тысячи рублей

Около деревни Збироги предлагают купить стандартный дачный домик. Планировка в стиле «оупен спейс»: прихожая плавно перетекает в кухню, кухня — в жилую комнату. Такая планировка даст новому владельцу дома полную свободу творчества по организации внутреннего пространства.


Электричество и газ — централизованные, вода из скважины, канализация автономная. Впридачу к даче — шесть соток земли, которую можно засеять, чем душа пожелает.


Дом с баней у реки за 17,7 тысячи рублей

Дачу 1995 года постройки продают возле агрогородка Большие Радваничи. Садовое товарищество окружает лес с грибными местами и охотничьими угодьями, рядом течет река Рита.


Двухэтажный дом общей площадью 42 «квадрата» поделен на несколько комнат, есть веранда. Отопление печное, вода — из колонки. Есть подвал.



Типовая дача под Жабинкой за 11 тысяч рублей

Если вы всегда мечтали о той даче, на которую вас в детстве возили родители, то есть неплохой вариант за Жабинкой. Одноэтажный кирпичный дом на территории Кривлянского сельсовета отдают за 11 тысяч рублей.


Домик небольшой: две комнаты с кухней и вспомогательными помещениями. Электричество есть, вода — в колодце. Рядом остановка поездов «Матеевичи».


Хорошего лета вам, друзья!

 
Теги: Брест
 
 
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