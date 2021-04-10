Как правильно мульчировать почву – советы специалиста

Источник материала: Sputnik Беларусь

Поверхностное покрытие мульчей защищает почву от сорняков, поддерживает ее водно-воздушный баланс, а также способствует благоприятному росту и развитию растений.

Заведующий лабораторией генетических ресурсов, старший научный сотрудник отдела ягодных культур РУП "Института плодоводства" Людмила Фролова рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, как и для чего нужно мульчировать почву.

© Sputnik Старший научный сотрудник отдела ягодных культур РУП "Института плодоводства" Людмила Фролова

В чем польза мульчирования

Мульчирование – поверхностное покрытие почвы мульчей для ее защиты и улучшения свойств.

"Мульчирование помогает в борьбе с сорняками – слой в 5-7 сантиметров сокращает рост сорняков в несколько раз. Мульча создает в междурядьях тень, которая также мешает развитию сорняков. При мульчировании значительно сокращается испарение влаги из почвы и, как следствие, снижается необходимость частых поливов. Верхний слой почвы будет всегда рыхлым, поэтому рыхление можно проводить реже", – рассказывает Фролова

Специалист отмечает, что мульчирование обладает также рядом других полезных свойств:

предотвращает перегрев почвы летом и промерзание зимой

помогает предотвратить попадание брызг, содержащих возбудителей болезней, с почвы на растения при поливе и дожде

предотвращает эрозию почвы

предотвращает образование корки на почве, что улучшает впитывание воды в почву

сохраняет рыхлость почвы

замульчированные растения образуют больше придаточных корней

Почему мульчируют почву весной и осенью

"В жаркое лето мульчирование – один из лучших способов защиты растений от гибели, оно не дает перегреваться верхнему слою почвы и сохраняет оптимальную для развития растений температуру. При использовании в качестве мульчи мелкой коры до сантиметра, соломы, опилок и других гигроскопичных материалов в мульче удерживается значительное количество влаги, что создает оптимальный микроклимат для корней растений", – подчеркивает эксперт.

© Sputnik Мульчирование - это дополнительная защита растений

Осеннее мульчирование применяют для защиты почвы от выветривания, вымывания и промерзания корней зимой, что является залогом хорошего развития растений на будущий год.

Какие виды мульчи бывают

Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельченные до определенных размеров, материалы. Мульчматериал укладывают, как правило, после посадки растений, иногда (геотекстиль, например) – накануне, сочетая с нарезкой отверстий для будущих растений.

В качестве органической мульчи используются скошенная трава, сено, солома, листья, кора, опилки, шелуха семечек или гречихи, а также резаная бумага и картон. Полностью разложившийся компост без семян сорняков тоже применяется при мульчировании. С течением времени, через 2-3 года, нижний слой мульчи из органических материалов частично разлагается и становится плодородным грунтом, что дополнительно питает растение, при этом возникает необходимость добавлять верхний слой мульчи.

"Применяют также неорганическую мульчу – резаную резину, пластик, камень, гравий, песок. В последнее время применяют и другие материалы – геотекстиль и другие нетканые материалы, которые изготавливают из полипропиленовых волокон термоскрепленным способом (каландрированием); технический углерод, введенный в структуру волокна, поглощает большую часть лучей солнечного спектра, по этой причине сорняки, находясь под материалом, не получают достаточного количества света и погибают", – поясняет Фролова.

Технология мульчирования

Специалист советует перед укладкой мульчи заранее подготовить почву – очистить от сорняков и подкормить калийными и фосфорными удобрениями, перепревшим навозом. "Как правило, мульчу из синтетики натягивают несколько человек вручную. При этом важно не допускать перекосов и разрывов материала. Края синтетической мульчи заворачивают и заглубляют в почву, затем нарезаются отверстия для посадки растений.

Органическую мульчу укладывают в любое время года, преимущественно после посадки растений. Оптимальная толщина слоя мульчи из органики – 15-20 сантиметров", – резюмирует Фролова.