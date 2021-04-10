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"Заговор классиков". Екатерина II: порывистый гений на троне
10.04.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Русские классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. Давайте определим их поиски и открытия.
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