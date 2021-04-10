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"Заговор классиков". Екатерина II: порывистый гений на троне

10.04.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Заговор классиков". Екатерина II: порывистый гений на троне
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Русские классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. Давайте определим их поиски и открытия.

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