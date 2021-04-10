«Попробуйте сказать „пакет из-под попкорна“ три раза подряд». Правда о работе логопеда (видео)

Источник материала: Onliner

Кто придумал «Шла Саша по шоссе и сосала сушку»? За что можно получить от ребенка в грудь и быть покусанным? Приятен ли логопедический массаж и зачем его вообще делать? Как сильный язык способствует успеху в жизни? И многое-многое другое. Это рубрика «Бытовуха». Логопед Алина рассказывает, могут ли два картавых родителя произвести на свет картавое потомство.