«Попробуйте сказать „пакет из-под попкорна“ три раза подряд». Правда о работе логопеда (видео)

Кто придумал «Шла Саша по шоссе и сосала сушку»? За что можно получить от ребенка в грудь и быть покусанным? Приятен ли логопедический массаж и зачем его вообще делать? Как сильный язык способствует успеху в жизни? И многое-многое другое. Это рубрика «Бытовуха». Логопед Алина рассказывает, могут ли два картавых родителя произвести на свет картавое потомство.
В детстве я выговаривала все звуки, но вместо слова «робокоп» говорила «рогопоп». Брат мой не выговаривает звук «р», но это не очень заметно. И когда его в детстве привели к логопеду, та заявила: «Вообще-то у вас бабушка картавит! Чё вы от меня хотите? Это наследственное! Идите отсюда». И я вот теперь, работая логопедом, очень удивляюсь специалистам, которые занимались нами в детстве.
Говорить: «Вероятно, ваш ребенок будет картавить, потому что картавила ваша бабушка по маминой линии» — это то же самое, что заявить: «Ты сломал руку, потому что папа в твоем возрасте попал в такую же ситуацию». Но все работает иначе.
В английском языке нет звука «р», потому и нет картавых англичан. Простая логика. Нет звука — нет проблем.
Гарантирует ли сильный язык успех в этой жизни? Думаю, какие-то привилегии он даст.
Указывать человеку на его вес неприлично. Указывать на нарушение речи — тоже неприлично. Если человек подходит к вам и говорит: «Слышишь, картавый, чего ты к логопеду не идешь», в этом нет ничего нормального.
Если сравнивать картавых и шепелявых, то первых больше. Учитывая всех французов, евреев и рэперов, совершенно точно больше.
Да, я не всегда понимаю, о чем поют современные рэперы. Думаю, все к лучшему. Наверное, это своего рода самозащита. Если бы все понимали, о чем поют нынешние рэперы, возможно, молодежь деградировала бы стремительнее.
«Шла Саша по шоссе и сосала сушку», думаю, придумал кто-то из картавых, чтобы поиздеваться над шепелявыми.
Очень интересно работать с детьми-аутистами. Совсем это не про скуку. Но очень тяжело. Иногда выходишь и обливаешься потом, потому как порой случается агрессия. Я не могу сказать, но я могу тебя ударить. Так проявляется протест. У меня был сложный ребенок, которого во время нашей работы пересаживали с одного препарата на другой. У него случались очень сложные периоды. Иногда мальчика надо было успокаивать, чтобы не плакал. Иногда он включал маленького Халка и сносил все, что видел. Я только уворачивалась и пыталась усмирить человека.