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Минский троллейбус столкнулся с «Опелем» на Ваупшасова
Источник материала: Навiны
ДТП с участием легковой машины и троллейбуса случилось на ул. Ваупшасова вечером 9 апреля.
По предварительной информации столичной ГАИ, «Опель» следовал в направлении улицы Ванеева. Проезжая мимо остановки общественного транспорта, водитель не уступил дорогу троллейбусу, отъезжавшему от обозначенного места остановки. В результате транспортные средства столкнулись.
В ДТП никто не пострадал.
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ДТП с участием легковой машины и троллейбуса случилось на ул. Ваупшасова вечером 9 апреля.
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