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Еще три пункта пропуска заработают на белорусско-литовской границе
Источник материала: Партизан
С 12 апреля на белорусско-литовской границе к функционирующим пунктам пропуска – Каменный Лог (Мядининкай), Котловка (Лаворишкес), Бенякони (Шальчининкай) и Привалка (Райгардас) – прибавятся еще три, в которых будут действовать определенные ограничения.
Как
В Лоше (Шумкас) будут пропускать лиц независимо от гражданства, транспорт для перевозки пассажиров, технически допустимая общая масса которого не превышает 3500 кг и в котором не более восьми мест для сидения. Также можно перевозить товары для личного пользования.
Через пункт Лынтупы (Папялякис) будут пропускать только грузовики, перевозящие крупногабаритные или тяжелые грузы, при наличии соответствующего разрешения.
В Госпогранкомитете напоминают, что в связи с пандемией действуют особые правила пересечения границы Беларуси.
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С 12 апреля на белорусско-литовской границе к функционирующим пунктам пропуска – Каменный Лог (Мядининкай), Котловка (Лаворишкес), Бенякони (Шальчининкай) и...
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