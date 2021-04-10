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Независимые белорусские профсоюзы получили премию имени Артура Свенсона

10.04.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международной премии имени Артура Свенсона за защиту прав профсоюзов в 2021 году будет вручена независимому профсоюзному движению в Беларуси, представленному Белорусским конгрессом демократических профсоюзов (БКДП) и его членскими организациями.



«Они получают награду за свою бесстрашную борьбу за демократию и основные права профсоюзов в период последней диктатуры Европы», — говорится в обращении.

Награда была учреждена норвежским профсоюзом Industri Energi, членской организацией IndustriALL, и включает в себя как денежную премию, так и поддержку профсоюзных проектов, пишет Белсат.

В заявлении комитета по присуждению премии говорится:

«Беларусь считается одной из худших стран в мире по нарушению прав трудящихся. Правозащитные организации на протяжении многих лет выражали глубокую озабоченность нарушениями прав человека в стране. Несмотря на попытки режима Лукашенко взять под контроль независимые профсоюзы и усложнить набор, организацию и регулярную профсоюзную деятельность, они никогда не сдавались и продолжали работать ради членов организации».

Работники различных предприятий по всей Беларуси вышли на акции солидарности, 14 августа. Фото: АВ / Vot Tak TV / Белсат
Также в сообщении сказано, что после президентских выборов ситуация в стране ухудшилась, однако независимое профсоюзное движение заняло центральное место в борьбе с фальсификацией итогов выборов и в борьбе за демократию: произошла волна забастовок, акций и демонстраций с требованием отмены результатов выборов и освобождения всех политзаключенных.

«Забастовки и демонстрации были встречены террором, массовыми арестами и пытками. Ряд представителей профсоюзов и активистов были уволены с работы, многие были заключены в тюрьму или вынуждены бежать из страны. Офисы профсоюзов подверглись обыскам и закрыты. Тем не менее, профсоюзы БКДП набрали новых членов, сформировали новые местные профсоюзы и продолжили борьбу. Это будет иметь решающее значение для падения режима Лукашенко в конце концов», — сказано в обращении комитета.

В этом году из-за covid-19 церемония награждения пройдет онлайн 16 июня и будет доступна для всех.
 
 
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Международной премии имени Артура Свенсона за защиту прав профсоюзов в 2021 году будет вручена независимому профсоюзному движению в Беларуси, представленному...
 
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