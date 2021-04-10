Независимые белорусские профсоюзы получили премию имени Артура Свенсона









«Они получают награду за свою бесстрашную борьбу за демократию и основные права профсоюзов в период последней диктатуры Европы», — говорится в обращении.





пишет Белсат. Награда была учреждена норвежским профсоюзом Industri Energi, членской организацией IndustriALL, и включает в себя как денежную премию, так и поддержку профсоюзных проектов,Белсат.





В заявлении комитета по присуждению премии говорится:





«Беларусь считается одной из худших стран в мире по нарушению прав трудящихся. Правозащитные организации на протяжении многих лет выражали глубокую озабоченность нарушениями прав человека в стране. Несмотря на попытки режима Лукашенко взять под контроль независимые профсоюзы и усложнить набор, организацию и регулярную профсоюзную деятельность, они никогда не сдавались и продолжали работать ради членов организации».





Работники различных предприятий по всей Беларуси вышли на акции солидарности, 14 августа. Фото: АВ / Vot Tak TV / Белсат

Также в сообщении сказано, что после президентских выборов ситуация в стране ухудшилась, однако независимое профсоюзное движение заняло центральное место в борьбе с фальсификацией итогов выборов и в борьбе за демократию: произошла волна забастовок, акций и демонстраций с требованием отмены результатов выборов и освобождения всех политзаключенных.





«Забастовки и демонстрации были встречены террором, массовыми арестами и пытками. Ряд представителей профсоюзов и активистов были уволены с работы, многие были заключены в тюрьму или вынуждены бежать из страны. Офисы профсоюзов подверглись обыскам и закрыты. Тем не менее, профсоюзы БКДП набрали новых членов, сформировали новые местные профсоюзы и продолжили борьбу. Это будет иметь решающее значение для падения режима Лукашенко в конце концов», — сказано в обращении комитета.





В этом году из-за covid-19 церемония награждения пройдет онлайн 16 июня и будет доступна для всех.







