Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр ― Sputnik. Автомобилистам можно поменять зимнюю резину на летнюю, когда сходит снег и среднесуточная температура становится выше 5-6 градусов тепла, порекомендовали эксперты москвского сервиса "СберАвто", их цитирует РИА Новости.

"Любая зимняя резина при температуре выше этого порога теряет свою эффективность: увеличивается тормозной путь, сцепные свойства с дорожным покрытием становятся хуже, а значит, повышается вероятность аварий", — рассказали в сервисе.

Эксперты автосервиса также напомнили, что зимняя резина гораздо мягче летней и в теплую солнечную погоду она может перегреваться.

Также водителям советуют менять шины не попарно, а всем комплектом, если износ у нескольких из них уже достаточно высок. Использование разных пар шин на передней и задней осях автомобиля может сказаться на дорожной безопасности, предупредили в сервисе, комбинировать на автомобиле пару летних шин с парой зимних опасно для жизни и запрещено правилами.

Как хранить зимние шины

Зимняя, как и летняя резина требует соблюдения правильных условий хранения — в прохладном темном помещении и обязательно в вертикальном положении, чтобы не деформировать бока, пояснили в автосервисе. Также специалисты отмечают, что резине нельзя пересыхать, иначе покрышка разрушается.

Рекомендация о вертикальном хранении не касается шин в сборе с дисками, поскольку так они могут деформироваться. Их лучше хранить в подвешенном состоянии или друг на друге штабелями, но при этом хотя бы раз в три месяца перекладывать, советуют эксперты.

Что говорят в ГАИ о смене резины

Белорусским водителям в соответствии с законодательством можно эксплуатировать транспорт на летних шинах начиная с 1 марта, ранее рассказала на радио Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде Госавтоинспекции Минской области Ирина Сапунова.

Она напомнила, что в соответствии с президентским указом, легковые авто массой до 3,5 тонны включительно, микроавтобусы массой более 3,5 тонны, а также автобусы массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами в интервале с 1 декабря по 1 марта.

Госавтоинспекция рекомендовала владельцам не спешить с заменой шин, "так как весенняя погода может быть капризной, а чревато это перепадами температуры с плюса на минус", отметила представитель ГАИ.

С наступлением календарной весны нет смысла срочно менять резину с зимней на летнюю, так как даже в апреле и начале мая в Беларуси иногда выпадает снег. Нередко водителям советуют переобуваться после майских праздников.

Радио Пока рано? Как понять, что пора менять шины ― в ГАИ дали рекомендации

Читайте также: