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Когда "переобуваться"? Что говорят ГАИ и автосервис о смене шин на летние
10.04.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр ― Sputnik. Автомобилистам можно поменять зимнюю резину на летнюю, когда сходит снег и среднесуточная температура становится выше 5-6 градусов тепла, порекомендовали эксперты москвского сервиса "СберАвто", их цитирует РИА Новости.
© Sputnik Владимир Жданович
"Любая зимняя резина при температуре выше этого порога теряет свою эффективность: увеличивается тормозной путь, сцепные свойства с дорожным покрытием становятся хуже, а значит, повышается вероятность аварий", — рассказали в сервисе.
Эксперты автосервиса также напомнили, что зимняя резина гораздо мягче летней и в теплую солнечную погоду она может перегреваться.
Также водителям советуют менять шины не попарно, а всем комплектом, если износ у нескольких из них уже достаточно высок. Использование разных пар шин на передней и задней осях автомобиля может сказаться на дорожной безопасности, предупредили в сервисе, комбинировать на автомобиле пару летних шин с парой зимних опасно для жизни и запрещено правилами.
Как хранить зимние шины
Зимняя, как и летняя резина требует соблюдения правильных условий хранения — в прохладном темном помещении и обязательно в вертикальном положении, чтобы не деформировать бока, пояснили в автосервисе. Также специалисты отмечают, что резине нельзя пересыхать, иначе покрышка разрушается.
Рекомендация о вертикальном хранении не касается шин в сборе с дисками, поскольку так они могут деформироваться. Их лучше хранить в подвешенном состоянии или друг на друге штабелями, но при этом хотя бы раз в три месяца перекладывать, советуют эксперты.
Что говорят в ГАИ о смене резины
Белорусским водителям в соответствии с законодательством можно эксплуатировать транспорт на летних шинах начиная с 1 марта, ранее рассказала на радио Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде Госавтоинспекции Минской области Ирина Сапунова.
Она напомнила, что в соответствии с президентским указом, легковые авто массой до 3,5 тонны включительно, микроавтобусы массой более 3,5 тонны, а также автобусы массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами в интервале с 1 декабря по 1 марта.
Госавтоинспекция рекомендовала владельцам не спешить с заменой шин, "так как весенняя погода может быть капризной, а чревато это перепадами температуры с плюса на минус", отметила представитель ГАИ.
С наступлением календарной весны нет смысла срочно менять резину с зимней на летнюю, так как даже в апреле и начале мая в Беларуси иногда выпадает снег. Нередко водителям советуют переобуваться после майских праздников.
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При какой температуре пора менять зимнюю резину на летнюю, можно ли комбинировать на автомобиле покрышки с разной степенью износа и как правильно хранить шины — в...
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