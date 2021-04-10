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Латушко призвал Норвегию пересмотреть сотрудничество с «Беларуськалием»

10.04.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Народное антикризисное управление Павла Латушко направило представителям норвежской власти письмо, в котором просит поддержать требование о разрыве контракта компании Yara c «Беларуськалием», сообщил 10 апреля телеграм-канал бывшего чиновника.

Латушко призвал Норвегию пересмотреть сотрудничество с «Беларуськалием»
Фото: t.me/latushka

Документ направлен в Министерство торговли, промышленности и рыболовства, Министерство сельского хозяйства, Либеральную партию, норвежским депутатам, а также в посольства Норвегии в странах Европы, передает БелаПАН.

«Разрыв контракта — вынужденная мера, — отметил Латушко. — Это право Yara, основанное на их кодексе этики, который должен применяться западными компаниями в отношениях с предприятиями, на которых массово нарушаются права рабочих».

В письме подчеркивается, что белорусы многократно обращались к руководству компании Yara с просьбой приостановить текущие контакты с «Беларуськалием» и воздержаться от подписания новых соглашений до прекращения массовых репрессий.

«Соответствующую петицию к руководству Yara подписало уже 85 тысяч человек. НАУ также напоминает, что норвежское правительство, как главный акционеров Yara (правительству Норвегии принадлежит 36,2% акций), до сих пор не инициировало проверку соответствия инвестиций Yara в Беларусь по критериям ответственного инвестирования ESG. И это на фоне того, что датские инвестиционные фонды избавились от белорусских гособлигаций из-за политической ситуации в стране и несоответствия этих инвестиций стандартам ESG», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Yara International и другие представители компании заявляли, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека. Норвежцы дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством «Беларуськалия» (18 сентября и 10 декабря 2020 года) по поводу забастовки рабочих и условий труда на предприятии.
 
 
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Народное антикризисное управление Павла Латушко направило представителям норвежской власти письмо, в котором просит поддержать требование о разрыве контракта...
 
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