Минскую школьницу забрали в милицию за надпись «Жыве» на асфальте

Вечером 29 марта милиция задержала 13-летнюю Евгению Ворочкову якобы за пикетирование. По факту девочка лишь написала слово «Жыве» на асфальте.



Евгения. Фото из личного архива

«Вечером 29 марта Женя гуляла с двумя друзьями. Когда они шли по улице Пулихова, дочка достала баллончик, нарисовала на траве сердечки и написала на пешеходной дорожке "Жыве". Рядом, как оказалось, стоял бус с милицией. Сотрудники заметили, что она сделала, и ребят забрали. Подростков привезли в Партизанское РУВД Минска», — сказала мама Евгении Ирина порталу TUT.by .

По словам женщины, она поинтересовалась, а давно ли у нас считается преступлением то, что дети рисуют на асфальте. На что ей пояснили: она же написала слово «Жыве». «Я рассмеялась, обняла дочку и сказала: "Ты молодец, я тобой горжусь"», — добавила Ирина.

Она оставила жалобу, в которой написала, что Женю допрашивали без нее и ей, как матери, не дали ознакомиться с протоколом опроса ребенка.

Домой мама с дочкой вернулись к часу ночи. Так как в момент правонарушения школьнице было всего 13 лет, то протокол составили на маму за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей», что грозит штрафом до 290 рублей.