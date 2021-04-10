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У Boieng 737 MAX обнаружили проблемы с электрикой. "Белавиа" его только купила

10.04.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как говорят в компании Boeing, у самолетов 737 MAX возможны проблемы с электрикой. Американская корпорация рекомендовала приостановить полеты самолетов, пока не закончится проверка.



Фото: Reuters

Известно, передает Еврорадио, что три авиакомпании уже приостановили эксплуатацию 737 MAX.

Напомним, полеты 737 MAX уже были запрещены во всем мире в 2019 году — после двух авиакатастроф, в которых погибло более 350 человек. 8 апреля «Белавиа» получила первый из пяти запланированных к поставке самолетов Boeing 737MAX-8.
 
 
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Как говорят в компании Boeing, у самолетов 737 MAX возможны проблемы с электрикой. Американская корпорация рекомендовала приостановить полеты самолетов, пока не...
 
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