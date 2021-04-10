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Оппозиция подала заявку на проведение «Чернобыльского шляха»

10.04.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители демократических сил подали заявку на проведение в Минске «Чернобыльского шляха» — традиционной акции, приуроченной к годовщине аварии на атомной станции.


«Чернобыльский шлях» в 1996 году

«Сегодня подали заявку в Мингорисполком. Основными лозунгами акции в этом году будут "Остановить правовой Чернобыль!", а также "35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается"», — сообщил БелаПАН председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

В оргкомитете по подготовке акции участвуют представители Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», штаба Тихановской и движения «За Свободу». Заявку на проведение акции подали трое: сам Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается до 21 апреля.

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Теги: Минск
 
 
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Представители демократических сил подали заявку на проведение в Минске «Чернобыльского шляха» — традиционной акции, приуроченной к годовщине аварии на атомной...
 
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