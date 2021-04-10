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МВД: Хлоркой не пытают, её используют для профилактики ковида

10.04.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В МВД прокомментировали сообщения об ухудшении условий в изоляторах временного содержания Минска и Жодино. В частности, ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у узников из-за хлорки.



«В вышеназванных учреждениях провели проверки. Претензии оказались очередным массовым вбросом. Подтверждением тому опрос сокамерников тех, кто жаловался на «пытки» хлоркой. Еще один достоверный факт — ни у кого из постояльцев ожогов глаз, затрудненного дыхания или других симптомов отравления этим веществом нет. Равно как не зафиксировано и фактов обращения за медицинской помощью по таким поводам», — сообщает ведомство, пишет НН.

Для недопущения распространения COVID-19 при профилактике все помещения учреждений регулярно обрабатываются дезсредствами на основе хлорки, разбавленной в необходимой пропорции. В это время людей из камер выводят.

«Чтобы убрать неприятные запахи, достаточно встать с кровати, взять соответствующий инвентарь и навести порядок», — пояснили в МВД.
 
Теги: Минск
 
 
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В МВД прокомментировали сообщения об ухудшении условий в изоляторах временного содержания Минска и Жодино. В частности, ранее сообщалось о проблемах со здоровьем...
 
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