|
МВД: Хлоркой не пытают, её используют для профилактики ковида
Источник материала: Партизан
В МВД прокомментировали сообщения об ухудшении условий в изоляторах временного содержания Минска и Жодино. В частности, ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у узников из-за хлорки.
«В вышеназванных учреждениях провели проверки. Претензии оказались очередным массовым вбросом. Подтверждением тому опрос сокамерников тех, кто жаловался на «пытки» хлоркой. Еще один достоверный факт — ни у кого из постояльцев ожогов глаз, затрудненного дыхания или других симптомов отравления этим веществом нет. Равно как не зафиксировано и фактов обращения за медицинской помощью по таким поводам», — сообщает ведомство,
Для недопущения распространения COVID-19 при профилактике все помещения учреждений регулярно обрабатываются дезсредствами на основе хлорки, разбавленной в необходимой пропорции. В это время людей из камер выводят.
«Чтобы убрать неприятные запахи, достаточно встать с кровати, взять соответствующий инвентарь и навести порядок», — пояснили в МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД прокомментировали сообщения об ухудшении условий в изоляторах временного содержания Минска и Жодино. В частности, ранее сообщалось о проблемах со здоровьем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)