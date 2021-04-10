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Дочерний завод «Гомсельмаша» показал отчет за 2020 год огромные убытки
Источник материала: Партизан
Гомельский завод литья и нормалей (ОАО «ГЗЛиН») по итогам прошлого года констатирует о более 383,3 млн рублей покрытого убытка. Судя по отчету, такой негативный результат дал результат инвестиционной и финансовой деятельности. В этой графе значится минус 256 млн.
Выручка при этом снизилась примерно с 135,1 млн до 129,9 млн, пишет Office Life. В итоге чистой прибыли нет, хотя в 2019 году она была равна 38 тыс. рублей. Сейчас — минус 251,8 млн. Коллектив предприятия сократился с 3338 до 2994 человек.
Обеспеченность одной акции ОАО имуществом в 2019 году была 9,76 рубля. По итогам 2020-го — минус 266,27. Как сообщалось, ОАО «Гомсельмаш» ранее решило заложить имущество ГЗЛиН на 31,1 млн рублей.
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Гомельский завод литья и нормалей (ОАО «ГЗЛиН») по итогам прошлого года констатирует о более 383,3 млн рублей покрытого убытка. Судя по отчету, такой негативный...
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