Дочерний завод «Гомсельмаша» показал отчет за 2020 год огромные убытки













Выручка при этом снизилась примерно с 135,1 млн до 129,9 млн, пишет Office Life. В итоге чистой прибыли нет, хотя в 2019 году она была равна 38 тыс. рублей. Сейчас — минус 251,8 млн. Коллектив предприятия сократился с 3338 до 2994 человек.













Обеспеченность одной акции ОАО имуществом в 2019 году была 9,76 рубля. По итогам 2020-го — минус 266,27. Как сообщалось, ОАО «Гомсельмаш» ранее решило заложить имущество ГЗЛиН на 31,1 млн рублей.