Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Что можно сделать в этот день

Что нельзя делать

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Родительская суббота 10 апреля: что можно и нельзя делать в этот день Нельзя в родительскую субботу проводить шумные увеселительные мероприятия.

Обо всех приметах и запретах - читайте ниже в нашем материале.В родительскую субботу принято посещать могилы умерших родственников и бывать в храмах, чтобы поставить поминальные свечи и помолиться о душах умерших. Во Вселенскую субботу помянуть нужно и других умерших знакомых, которые были вам дороги.В память об умершем человеке можно устроить поминальный обед. Однако ставить на стол алкоголь нельзя, как и оставлять на могилке табак или спиртное, даже если покойник «уважал» эти вещи.Вспоминая об усопших, их нельзя критиковать, осуждать или в чем-то упрекать, вспоминать былые обиды. Как говорится, о покойниках следует говорить хорошо, или молчать.Нельзя в родительскую субботу проводить шумные увеселительные мероприятия, выяснять отношения и ругаться.Лучше отложите домашнюю работу на потом, чтобы было время сделать то, что необходимо в этот день и почтить память умерших.Церковь напоминает, что на дворе Великий пост, поэтому 10 апреля не допускается никаких пышных застолий. Естественно, запрещено употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, а также алкоголь.Отметим, что в следующий раз Родительская суббота пройдет 11 мая, уже после того, как пост завершится.Всего по православному календарю несколько родительских суббот в 2021 году:6 марта была Вселенская мясопустная родительская суббота. Ежегодно ее отмечают в последнюю субботу перед Великим Постом.27 марта, 3 апреля, 10 апреля - Родительские субботы во время Великого поста.11 мая - Радоница, отмечается на 9-й день после Пасхи. Считается самой известным поминальным днем. Родных поминают пасхальной трапезой, посещают кладбища.19 июня - Троицкая Вселенская родительская суббота, отмечается накануне Святой Троицы.6 ноября - Дмитриевская родительская суббота - в честь мученика Дмитрия Солунского, последняя в году.