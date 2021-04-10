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«Каждый должен быть готов к последствиям». Польша пригрозила тем, кто преследует поляков в Беларуси
Источник материала: Onliner
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что его страна не потерпит репрессий в отношении поляков в Беларуси. Причастным могут грозить дополнительные санкции.
По словам дипломата, в Варшаве прилагают все усилия, чтобы преследования поляков в Беларуси обернулись для режима Лукашенко международными последствиями. Об этом
Напомним, 25 марта Генпрокуратура Беларуси
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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что его страна не потерпит репрессий в отношении поляков в Беларуси. Причастным могут...
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