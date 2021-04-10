«Каждый должен быть готов к последствиям». Польша пригрозила тем, кто преследует поляков в Беларуси

Источник материала: Onliner

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что его страна не потерпит репрессий в отношении поляков в Беларуси. Причастным могут грозить дополнительные санкции.

По словам дипломата, в Варшаве прилагают все усилия, чтобы преследования поляков в Беларуси обернулись для режима Лукашенко международными последствиями. Об этом сообщает Польское радио. Яблоньский заявил, что уже введенные к этому времени санкции против «лиц, связанных с режимом в Минске» должны коснуться всех ответственных за преследования польского меньшинства. «Каждый, кто будет предпринимать подобные действия, должен быть готов к последствиям, включая запрет на въезд в Польшу и другие страны Европейского союза», — сказал замглавы польского МИДа.

Напомним, 25 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила , что возбуждено уголовное дело в отношении главы непризнанного Союза поляков Беларуси Анжелики Борис. Также задержаны и обвиняются в разжигании вражды члены правления Союза поляков Беларуси — Мария Тишковская, Ирена Бернацкая, Анджей Почобут.