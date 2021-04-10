ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Каждый должен быть готов к последствиям». Польша пригрозила тем, кто преследует поляков в Беларуси

10.04.2021 11:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что его страна не потерпит репрессий в отношении поляков в Беларуси. Причастным могут грозить дополнительные санкции.

По словам дипломата, в Варшаве прилагают все усилия, чтобы преследования поляков в Беларуси обернулись для режима Лукашенко международными последствиями. Об этом сообщает Польское радио. Яблоньский заявил, что уже введенные к этому времени санкции против «лиц, связанных с режимом в Минске» должны коснуться всех ответственных за преследования польского меньшинства. «Каждый, кто будет предпринимать подобные действия, должен быть готов к последствиям, включая запрет на въезд в Польшу и другие страны Европейского союза», — сказал замглавы польского МИДа.

Напомним, 25 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила, что возбуждено уголовное дело в отношении главы непризнанного Союза поляков Беларуси Анжелики Борис. Также задержаны и обвиняются в разжигании вражды члены правления Союза поляков Беларуси — Мария Тишковская, Ирена Бернацкая, Анджей Почобут.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что его страна не потерпит репрессий в отношении поляков в Беларуси. Причастным могут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три знака Зодиака ждет особенное везение на выходных: проверьте себя в списке!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by