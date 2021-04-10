Налоговый конcультант о претензиях к покупателям Tesla: заставят заплатить или 16, или 20 процентов

Источник материала: Onliner

Налоговая решила разобраться со схемой оформления электромобилей на белорусов с последующей продажей в РФ. Известно, что россияне ищут в нашей стране «вешалок», чтобы не платить НДС и растаможку. По данным МНС, среди покупателей дорогих машин много «малообеспеченных граждан». Налоговики решили устроить им проверку, чтобы выяснить соответствие доходов расходам. Onliner поинтересовался у налогового консультанта, аудитора Людмилы Мовчан, что ждет тех самых «вешалок» и что им грозит?

Налоговики отчитались о нескольких беседах с покупателями Tesla:

— Граждане не работают по объективным причинам, а те немногие, у которых работа есть, числятся слесарями, монтерами. Именно они приобретали новые электромобили стоимостью от 100 000 евро — Tesla Model X и Tesla Model S. После непродолжительного времени владельцы все как один продавали свои электрокары, следы которых теряются на территории России. Двое из фигурантов признались, что стали жертвами «кукловодов», согласившись сыграть роль покупателей за относительно небольшое вознаграждение (1000 и 1200 рублей). Двое других стоят на своем — приобрели электромобили за свои. По итогам предварительного анализа они превысили расходы над доходами. В их адрес направлены требования о предоставлении декларации о доходах и имуществе.

«Так что же будет с „временными автовладельцами“?» — такой вопрос мы адресовали налоговому консультанту.

— Споры между плательщиками налогов и органами по их взысканию возникают не только в нашей стране, это обычная практика во всем мире. Совершенно естественно желание сэкономить, если это разрешено законом или, как любят говорить, «не написано, что запрещено». Однако стоит взглянуть на ситуацию со стороны других законов — помимо тех, что закрепляют льготы.

— Первое, что вызывает вопрос, — это несоответствие доходов расходам покупателя. Закон «О декларировании физлицами доходов и имущества по требованию налогового органа» говорит: если разница в доходах и расходах составила больше 250 базовых величин (а это совсем небольшая сумма, меньше 3000 долларов), налоговая может потребовать предоставить декларацию с указанием доходов и их источников. Время на составление и подачу такой информации — 10 рабочих дней. Если за это время вспомнить источник дохода не получится, то придется заплатить 16% от неподтвержденного дохода.

— Если мы изначально предполагаем, что покупка была совершена «вешалкой» ради вознаграждения, то вряд ли это лицо знало о таком риске и заранее позаботилось о легенде. И после озвученной инспектором суммы к уплате такое лицо, как правило, искренне раскаивается в содеянном: просто решил помочь хорошему человеку, не зная о последствиях. Но, к сожалению, раскаяние не освобождает от уплаты налогов.





— Можно начать придумывать варианты: что-то вроде «взял у дяди-иностранца в долг и отдал машиной, ведь нигде не написано, что это запрещено». Верно, не запрещено. Однако на отношения физлиц распространяется действие статьи 171 Гражданского кодекса: «Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна». К сделке, которую стороны действительно имели в виду, применяются относящиеся к ней правила. Если применить эту норму к нашему примеру, то становится понятно, что заем, полученный от иностранца и погашенный приобретенным на эти средства автомобилем, — притворная сделка. И прикрывает она сделку по приобретению автомобиля. И именно к сделке по перепродаже машины будет применяться законодательство.

— А в указе «О стимулировании использования электромобилей» четко прописано, что льгота по НДС применяется при ввозе электрокаров для личного пользования. Если пользование оказывается не личным, значит, льготы нет. В свою очередь, это означает, что придется заплатить НДС, а это еще хуже, чем доплатить подоходный налог с неподтвержденных расходов, ведь ставка НДС составляет 20%. Притворность сделки надо, конечно, доказать, но на самом деле это несложно. Ряд простейших вопросов выявляет несоответствие деталей и отсутствие экономического смысла легенды. Можно развивать тему: «А если по доверенности, а если я скажу...» Тут надо четко понимать, что в таких случаях «липа» должна быть крепче дуба.

Выводы

Если резюмировать, то в наличии два капкана. Первый — нет дохода, в случае выявления придется заплатить 16% от неподтвержденного дохода. Второй — несоблюдение условий льготирования НДС (личное использование), в случае выявления придется заплатить 20% НДС от суммы покупки. Обойти оба достаточно сложно. Для так называемых «вешалок» интерес в этой схеме довольно призрачный, разовое вознаграждение (около 500 долларов) может привести к серьезным последствиям. Можно надеяться, что пронесет и не попадешь в выборку — такое тоже бывает. Но надо четко понимать, что риски здесь достаточно большие.

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