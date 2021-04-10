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Население Сент-Винсента эвакуируют из-за извержения вулкана

10.04.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На острове Сент-Винсент в Карибском море началась эвакуация местных жителей из-за извержения вулкана.

Население Сент-Винсента эвакуируют из-за извержения вулкана

Облако пепла поднялась примерно на километр над тропическим островом через несколько часов после начала эвакуации в окружающих поселениях. Низкая видимость осложнила перевозку людей в безопасное место, заявили чиновники, передает The Washington Post.

Сент-Винсент и Гренадины — островное государство в южной части Карибского моря с населением чуть более 100 тысяч человек. Вулканическая активность там не регистрировалась с 1979 года.

 
 
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На острове Сент-Винсент в Карибском море началась эвакуация местных жителей из-за извержения вулкана.
 
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