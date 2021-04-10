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На острове Сент-Винсент начал извергаться вулкан, эвакуируют 16 тыс. человек
Источник материала: Партизан
На острове Сент-Винсент в Карибском море начал извергаться вулкан Ла-Суфриер, который бездействовал на протяжении десятилетий.
Вулкан бездействовал с 1979-го, но в декабре прошлого года начал извергать пар и дым. Фото: EPA
Вулкан бездействовал с 1979-го, но в декабре прошлого года начал извергать пар и дым и издавать грохочущие звуки,
Премьер-министр Ральф Гонсалвес призвал в Twitter более 16 тыс. жителей "красных" зон эвакуироваться.
По сообщению Национальной организации по чрезвычайным ситуациям Сент-Винсента (NEMO), вулкан извергал пепельные шлейфы на высоту до 8 км. Выпадение пепла зафиксировали также в Международном аэропорту Аргайл.
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На острове Сент-Винсент в Карибском море начал извергаться вулкан Ла-Суфриер, который бездействовал на протяжении десятилетий.
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