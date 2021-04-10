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Статкевич сообщил из тюрьмы, в чем суть выдвинутого против него обвинения

10.04.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Марина Адамович получила письмо от мужа Николая Статкевича за 28 марта, в котором политик сообщает, что следствие по его делу завершено и он начал знакомство со 110 томами дела.

Статкевич сообщил из тюрьмы, в чем суть выдвинутого против него обвинения
Николай Статкевич. Фото Надежды Бужан
Вот, что он пишет.

«Судить» вместе со мной будут еще Сергея Тихановского, Артема Сокова, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича, Игоря Лосика. Каждого из нас обвиняют по арт. 293 ч. 1. Кроме того, у всех «сообщников», за исключением одного меня, есть еще дополнительные статьи УК.

Суть «преступления» описана в «обвинении» чрезвычайно многословно и запутанно. Но кратко его можно описать так: наши критические к власти высказывания в интернете вызвали рост протестных настроений и привели к сбору «неорганизованной массы людей», которые совершили «массовые беспорядки». Значит, мы — организаторы этих «беспорядков». Логика!

У меня сложилось впечатление, что даже сами авторы этого шедевра юриспруденции еще не осмыслили сделанного ими колоссального прорыва в развитии юридической практики. Тут же такие перспективы открываются, что аж дыхание перехватывает.

Теперь же можно всех, кто последние 15 лет (срок давности по особо тяжким преступлениям?) критиковал власть, обвинить в «организации массовых беспорядков». Правда, на всех таких «преступников» мест в колониях не хватит. Поэтому начали с малого. Ну, а нам остается только гордиться, что нас выбрали первыми.

Думаю, что этот юридический «прорыв» обратит внимание всего мира. Следует ожидать делегаций из Венесуэлы, Ирана, Гонконга и так далее для перенимания передового опыта. Наконец Беларусь оказалась первой в мире. Хоть в чем-то.

В пятницу начал знакомство со 110 томами (!) этого «дела». Говорят, что это займет месяц», — передает он.

Статкевич отметил, что чувствует себя хорошо.

«Пожалуйста, не волнуйся за меня — просит он. — У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. И уверен, что все это не продлится слишком долго».
 
Теги: знакомства
 
 
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Марина Адамович получила письмо от мужа Николая Статкевича за 28 марта, в котором политик сообщает, что следствие по его делу завершено и он начал знакомство со 110...
 
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