Говорить о расколе в стане демократических сил пока преждевременно – политолог

озвучил доктор (PhD) политических наук, директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»доктор (PhD) политических наук, директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич.





По его словам, рассматривать создание Павлом Латушко и командой Виктора Бабарико собственных политических партий как раскол оппозиции пока преждевременно.





«Этот факт просто показывает, что организация демократических сил становится более сложной. Есть понимание, что противостояние приобретает долгосрочный характер и надо думать не только о текущем моменте. События 2020 года привели к активизации белорусского общества, и альтернативным силам нужны организационные структуры, которые могли бы эту активность удерживать. Кроме того, важно не только, когда будут новые выборы и отставка Лукашенко. Эти события станут только началом длительного процесса формирования нового политического поля, и к этому тоже нужно быть готовыми. Именно в этих рамках я вижу создание двух инициатив – Латушко и Бабарико», - пояснил он.





Казакевич считает данный фактор особенно актуальным в преддверии местных выборов и референдума, которые могут произойти в конце 2021 или начале 2022 года.





«Ну и в целом надо учитывать, что вес политиков во многом зависит от того, какие у них есть политические структуры “на земле”. И понятно, что политическим силам, действуя только из заграницы, сложно рассчитывать на долгосрочное политическое влияние и популярность в Беларуси», - добавил он.





Политолог убежден, что дальнейшая ситуация в стане демократических сил будет зависеть от того, смогут ли оппозиционные силы договориться касательно правил взаимодействия между собой.





«Если это будет коалиционная игра, то я не вижу проблем в существовании разных партий и общественных инициатив. Если же такая коалиция (формальная ли неформальная) не будет создана между демократическими силами, и не будет общих правил взаимодействия, не будет какой-то общей платформы, то тогда будут все основания говорить о расколе», - подытожил он.





Напомним, что ранее Павел Латушко сообщил о намерении создать политическую силу.