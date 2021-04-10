ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Митрополит Вениамин обратился к верующим накануне молитвы за единство

10.04.2021 12:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава Белорусской православной церкви отметил, что разделение "не может принести добрых плодов", и призвал верующих "не разрушать душу враждой".

Митрополит Вениамин обратился к верующим накануне молитвы за единство
© Photo : Белорусская православная церковь
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси обратился к верующим по случаю общенациональной молитвы за мир и единство, пишет Sputnik, которая пройдет утром в воскресенье 11 апреля.

"Единство и мир - это большая ценность и большое благо - как для отдельного человека, семьи, так, конечно, и для всего народа. Достижение такого мира требует от нас душевных и духовных усилий", - подчеркивается в обращении Владыки. 

Беларусь всегда была примером тому, как должны относиться друг к другу соседи, люди разных национальностей и даже вероисповеданий, отметил митрополит.

Глава Белорусской православной церкви обратил внимание на происходящее в мире разделение, которое "не может принести добрых плодов", и призвал верующих "не разрушать душу враждой".

Общенациональная молитва за мир и единство, анонсированная православной церковью, состоится завтра с 7.30 утра в эфире Белорусского радио.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Белорусской православной церкви отметил, что разделение "не может принести добрых плодов", и призвал верующих "не разрушать душу враждой".
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус Петр Асаенок выиграл два серебра на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by