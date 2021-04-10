Из СССР: коллекционер более 20 лет собирал скульптуры советской эпохи – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Коллекция Николая Беглова начала образовываться случайно.

"Сын подарил бюст Ленина. Потом еще подвернулось, еще один бюст Ленина друг привез из Хабаровска. Он вез и ко мне заехал. Я так подумал еще кое-где пособирать. Еще там нашел, там приобрел. Правда, все пришлось покупать. Как-то так не получилось, никто просто так не отдавал", – сказал коллекционер.

Среди изваяний не только бюсты Ленина, Сталина, Троцкого и скульптуры пионеров. В собрании можно встретить даже статую телятницы с теленком и бидоном. К последней Белов питает особо теплые чувства – говорит, она напоминает ему о матери, которая тоже работала в колхозе.

"У меня судьба так повернулась, что это скульптуры и бюсты времен Советского Союза. Сам я вырос, большую часть жизни прожил в эту эпоху. Поэтому ностальгирую по этой части", – отмечает мужчина.

По его словам, собрать все экспонаты в одном месте было непросто, ведь некоторые из них весят около тонны.

"У меня даже сердце сжимается, столько трудов здесь заложено и материально заложено. Надо было не то, что найти, надо было еще договориться, а потом взять кран и привезти", – говорит Николай.

Несмотря на трепетное отношение к скульптурам, 73-летний Белов готов продать коллекцию. Ведь в его планах попутешествовать по России – посмотреть Москву и Санкт-Петербург, а на это требуются средства.

При этом расстаться со скульптурами и бюстами коллекционер готов при условии, что купят все сразу.

Коллекцией интересовались даже китайские гости, но Белов считает, что наследие советской эпохи должно принадлежать русскому человеку.