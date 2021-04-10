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Валютная корзина будет дешеветь: прогноз курса рубля на неделю 12-16 апреля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как и ожидалось, курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе резко колебался и даже установил новый исторический рекорд: 2,6676 рубля 7 апреля. Однако в пятницу 9 апреля доллар резко подешевел, и по итогам недели вырос всего на 0,1% – до 2,6411 рубля за доллар.
Аналогичный курс евро за неделю увеличился на 1,1% и достиг 3,1436 рубля за евро.
Средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ уменьшился на 1,1% и составил 9 апреля 3,4298 белорусского рубля за 100 российских.
При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля уменьшилась за неделю на 0,3%. Объем торгов иностранными валютами на бирже вырос до 527,8 млн. рублей с 503,3 млн. рублей на предыдущей неделе.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Стоимость валютной корзины в начале прошедшей недели росла, и снизилась только 9 апреля. В этот день высокие курсы иностранных валют привели, по-видимому, к сокращению спроса на валюту.
В целом новостной фон на прошедшей неделе был благоприятным для белорусского рубля. Так, Национальный банк опубликовал данные о торговле иностранными валютами на внутреннем рынке, которые показали, что интерес к валюте у физических лиц падает. Объем продажи валюты жителями РБ в марте поднялся до рекордной величины с декабря 2019 года и составил 879,5 млн. долларов. По сравнению с февралем текущего года продажа увеличилась на 166,4 млн. долларов, а по сравнению с мартом прошлого года – на 133,5 млн. долларов.
Спрос на валюту со стороны населения в марте увеличился по сравнению с февралем на 143,9 млн. долларов и достиг 900,4 млн. долларов. Таким образом, физические лица в марте остались чистыми покупателями валюты, но приобрели ее только на 24,5 млн. долларов. Если дела так пойдут и дальше, физические лица, чего доброго, скоро станут чистыми продавцами валюты.
Субъекты хозяйствования – резиденты РБ в марте купили валюты в чистом выражении на 69,3 млн. долларов, а нерезиденты реализовали ее на 33,3 млн. долларов. Банки и финансовые организации в марте продали валюты в чистом выражении на 90,4 млн. долларов.
В результате предложение валюты на внутреннем рынке РБ в марте ненамного превысило спрос. Избыток предложения скупил Нацбанк. Но это не уберегло золотовалютные резервы страны от снижения на 174,5 млн. долларов – до 6,94 млрд. долларов. При этом стоимость монетарного золота уменьшилась на 81,8 млн. долларов.
Уменьшение золотовалютных резервов и ослабление рубля кажется немного странным, так как внешняя торговля обеспечивает значительный приток валюты в страну. Так, по данным Нацбанка, в январе-феврале положительное сальдо внешней торговли РБ составило 756,1 млн. долларов, что существенно превысило сальдо за аналогичный период прошлого года, равное 396,4 млн. долларов. Куда девается валюта?
Нацбанк также сообщил, что в марте процент жителей Беларуси, считающих лучшей формой для сбережений, вклады в банках, увеличилось до 11,8% с 8,9% в ноябре прошлого года. В то же время, самой популярной формой сбережений остались наличные, хотя доля людей, которые так считают, в марте снизилась до 31,6% с 34,8% в ноябре прошлого года.
Таким образом, ожидать значительного роста спроса на валюту со стороны населения и предприятий не стоит. Впрочем, потребности в валюте должны вырасти в связи с проведением посевной, на которую требуется много топлива. Но, с другой стороны, на текущей неделе можно ожидать продаж валюты белорусскими предприятиями для уплаты налогов, объем которых может оказаться больше обычного уровня, так как добавятся налоги за квартал.
Поэтому более вероятным кажется продолжение снижения стоимости валютной корзины. На значительное уменьшение вряд ли стоит рассчитывать, так как Нацбанк или кто-то еще в последние месяцы не допускает резких колебаний стоимости валютной корзины в течение месяца. Правда, в пятницу 9 апреля корзина существенно подешевела, но это движение всего лишь компенсировало рост с начала месяца, поэтому оно не противоречит правилу.
То есть, можно ожидать на текущей неделе снижения стоимости валютной корзины примерно на 0,5%.
Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс
Европейская валюта на прошедшей неделе сумела значительно укрепиться против доллара, причем особых причин для этого не было.
Зарубежные эксперты решили, что к этому привело снижение рисков осуществления инвестиций на рынках развивающихся странах, а также уменьшение доходности американских казначейских облигаций. То есть, возможно, имело место спекулятивное движение капитала: в конце марта инвестиционные фонды переводили средства в долларовые активы для приведения в порядок своих портфелей, а теперь, возможно, наблюдался противоположный процесс.
На прошедшей неделе был опубликован протокол мартовского заседания ФРС. Оказалось, что руководство банка собирается и дальше проводить мягкую денежную политику. Глава ФРС Джером Пауэлл 8 апреля подтвердил такую позицию. Это также оказало давление на доллар.
Впрочем, евро получил поддержку и из Европы. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) IHS Markit вырос в марте до 49,6 с 45,7 в феврале, а индекс PMI в сфере промышленности и услуг поднялся до 53,2 с 48,8.
Тем не менее, ситуация в ЕС остается намного хуже, чем в США. В связи с этим стратег Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо прогнозирует уменьшение курса евро в ближайшем будущем к 1,17 доллара. Прогноз кажется чрезмерно оптимистичным для доллара, тем не менее, коррекция курса евро на текущей неделе примерно на 0,5% кажется вполне возможной.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Российскому рублю приходится тяжело. К угрозе санкций со стороны США на прошедшей неделе добавился риск возникновения вооруженного конфликта на Донбассе. Генеральный штаб Украины сообщил о намерении НАТО провести на территории Украины учения, а министерство обороны России заявило о проведении общероссийской проверки боеготовности.
В результате курс доллара на Московской бирже 7 апреля ненамного превысил уровень в 78 рублей. Но после этого на бирже резко выросло предложение валюты, и курс рухнул ниже 77 рублей. Российские эксперты не знают, кто продавал валюту, но не исключают, что в ситуацию вмешался Банк России. Правда, в конце недели курс доллара опять поднялся выше указанного уровня.
Кроме конфликта в Донбассе, имеются и другие причины для ослабления рубля. Так, Министерство финансов России увеличило покупки валюты в апреле по сравнению с мартом примерно на 25% – до 2,5 млрд. долларов.
Снижаются и цены на нефть, в связи с опасениями насчет спроса на нее из-за карантинных мер во многих странах.
Но, конечно, главной проблемой остаются возможные санкции со стороны США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 апреля не исключила возможность того, что о санкциях будет объявлено уже на текущей неделе.
Если это действительно произойдет, курс рубля может предпринять еще одну попытку преодолеть уровень в 78 рублей. В то же время, скорее всего, опять появится крупный продавец валюты. Возможно, валюту действительно продает российский ЦБ, так как новая девальвация рубля в условиях и без того высокой инфляции и чуть ли не предвоенной обстановки в стране властям не нужна.
Поэтому можно ожидать, что курс доллара на Московской бирже на текущей неделе будет колебаться в значительных пределах, но в среднем останется возле уровня 77 рублей.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
В связи с ожидаемыми изменениями указанных выше курсов валют, на текущей неделе можно ожидать снижения курса доллара на БВФБ примерно на 0,5%. Однако если российский рубль на Московской бирже снова рухнет к концу недели, доллар может ослабеть в меньшей степени или даже подорожать.
Прогноз на понедельник 12 апреля
Европейская валюта на рынке форекс во второй половине пятницы 9 апреля подорожала примерно на 0,1% – до 1,19 доллара за евро.
Курс доллара на Московской бирже после заявления Джен Псаки о санкциях поднялся на 0,3% и достиг 77,395рубля за доллар.
В связи с этим можно ожидать небольшого укрепления доллара на открытии торгов на БВФБ в понедельник 12 апреля, если, конечно, пятничный обвал курсов валют на бирже не продолжится.
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Уменьшение золотовалютных резервов и ослабление рубля кажется немного странны.
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