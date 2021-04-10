В сети переживают: «Медиков лишают „ковидных“ надбавок». Что на самом деле происходит?

Источник материала: Onliner

Сообщения о том, что у работников медучреждений отнимут доплаты за «красную зону», стали приходить нам от разных источников. Есть разные вариации происходящего. Кто-то говорит, что просто урезали и «упорядочили» персонал, контактирующий с зараженными, — соответственно, эти люди лишились денег. Кто-то считает, что на днях доплаты вообще отменят, и шлет скриншоты «документов» (подозрительного вида).

«Работаю врачом, прислали приказ, что отменяют доплаты за „ковид“», — пишет один из информаторов. И прикрепляет картинки. Якобы это путешествует по чатам врачей. Воспроизведено «решение» «Верховного Суда при участии Министра Здравоохранения». Дальше какая-то канцелярская каша с ошибками, ее суть (стиль сохранен): «В связи со снижением числа заболевших COVID19 и успешной вакцинацией 75% населения считать нецелесообразными выплаты...»







В Минздраве нас заверили, что это липа. Кто и зачем распространяет — надо узнавать у авторов. Но их не поймать.

В то же время в больницах настоящие медики рассказывают, что в некоторых случаях действительно было сокращено число работников, имеющих право на «ковидные» доплаты. Отношение к «красной зоне» потеряли те, без кого там могли обойтись — раздатчицы, сестры-хозяйки, некоторые санитарки, другой персонал. Тем, кто остался работать с COVID-19, продолжают платить, но суммы могли уменьшиться из-за учета времени в «красной зоне». Сегодня, к примеру, максимальная доплата среднему медперсоналу составляет 1300 рублей в месяц.

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