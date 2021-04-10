Управлять функциями российских кроссоверов Renault можно будет с помощью смартфона

Источник материала: Tut.by

Российское представительство Renault сообщило о запуске телематической системы, которая позволит связываться с автомобилями с помощью смартфона. В компании обещают широкий набор функций.





Система Renault Connect является собственной разработкой компании и изначально полностью интегрирована в автомобиль. Это единая цифровая система, включающая телематический блок автомобиля, мультимедийную систему EasyLink, мобильное приложение MY Renault, 10 компонентов, интегрированных в автомобиль, и 28 внешних серверов, объединенных в одну «облачную систему».





C помощью Renault Connect можно дистанционно запускать двигатель с активацией климатической системы, управлять замками дверей и багажника, отслеживать местоположение машины, а также получать различную информацию, включая текущий пробег и дорожную ситуацию, стоимость топлива и так далее.





Первыми моделями с Renault Connect станут кроссоверы Arkana, Kaptur и Duster, оснащенные медиасистемой EasyLink.