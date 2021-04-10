ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Управлять функциями российских кроссоверов Renault можно будет с помощью смартфона

10.04.2021 12:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российское представительство Renault сообщило о запуске телематической системы, которая позволит связываться с автомобилями с помощью смартфона. В компании обещают широкий набор функций.


Система Renault Connect является собственной разработкой компании и изначально полностью интегрирована в автомобиль. Это единая цифровая система, включающая телематический блок автомобиля, мультимедийную систему EasyLink, мобильное приложение MY Renault, 10 компонентов, интегрированных в автомобиль, и 28 внешних серверов, объединенных в одну «облачную систему».


C помощью Renault Connect можно дистанционно запускать двигатель с активацией климатической системы, управлять замками дверей и багажника, отслеживать местоположение машины, а также получать различную информацию, включая текущий пробег и дорожную ситуацию, стоимость топлива и так далее.


Первыми моделями с Renault Connect станут кроссоверы Arkana, Kaptur и Duster, оснащенные медиасистемой EasyLink.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское представительство Renault сообщило о запуске телематической системы, которая позволит связываться с автомобилями с помощью смартфона.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нам давядзецца жыць побач з гэтымі людзьмі, якія зьбівалі і катавалі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by