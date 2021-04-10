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Официальный Минск загнал свои отношения с Западом в тупик
Источник материала: Навiны
Белорусское руководство решило сократить дипломатическое присутствие в ряде стран. Что за этим стоит и к чему приведет?
Решено сэкономить на внешней политике
Александр Лукашенко провел 6 апреля совещание по оптимизации сети белорусских загранучреждений и актуальным вопросам внешней политики.
На нем Лукашенко объявил о
Отметим, что ни одна из предыдущих встреч с руководством внешнеполитического ведомства не обходилась без прямых указаний на необходимость наращивать экспорт.
Например, как свидетельствует официальный президентский сайт, на состоявшемся в июле 2015 года совещании по политическим вопросам «особое внимание было уделено вопросам диверсификации торгово-экономических отношений». Тогда Лукашенко высказал «крайнее неудовлетворение» тем, что рост товарооборота наблюдается только с отдельными странами, и потребовал активнее работать на других рынках.
Но теперь, похоже, окончательно решено переключить внешнеполитическое ведомство на решение экономических задач, то есть фактически преобразовать посольства в учреждения по выполнению торговых функций. Впрочем, консульские услуги, надо полагать, за ними тоже сохранятся.
Курс — на восток и в Африку
Вполне очевидно, где именно перспективы белорусского дипломатического присутствия считаются не блестящими. Разумеется, в виду имеется Запад. Как представляется, однако, не во всех тамошних белорусских посольствах произойдет обещанное сокращение политических советников.
В частности, есть подозрение, что это не затронет ведущие страны Евросоюза — Германию, Францию, Италию. Наверное, в этот же ряд можно поставить Великобританию.
С Соединенными Штатами представительство, скорее всего, останется на сегодняшнем уровне. В пользу этого свидетельствуют как сдержанные заявления американских официальных лиц о перспективах приезда назначенного посла Джули Фишер, так и затянувшийся процесс назначения Минском посла вместо
Главным же врагом, без сомнения,
Причины в обоих случаях однозначно лежат в политической плоскости.
Относительно еще нескольких стран решение, вероятно, будет приниматься по совокупности политических и экономических параметров.
С этой точки зрения наиболее вероятными кандидатами на усеченный вариант дипломатического присутствия кажутся Латвия и Эстония. Экспорт туда сравнительно невелик: в прошлом году в Латвию — 310 млн долларов, в Эстонию — 93 млн долларов. В то же время эти страны достаточно жестко критикуют белорусский режим.
Если в этот список добавится еще какое-нибудь государство, то уже главным образом просто в целях экономии средств.
А вот основное направление переключаемых усилий уже известно. Таковым объявлены восток и Африка, причем в качестве первоочередных объектов определены Вьетнам, Гонконг и Индия. В самом деле, прошлогодний экспорт туда не слишком впечатляет, соответственно, 96 млн, 12 млн и 404 млн долларов, причем в последнем случае три четверти пришлось на калийные удобрения.
Министр иностранных дел Владимир Макей объяснил необходимость расширять присутствие во Вьетнаме и Индии, в частности, тем, что финансово-экономические центры там находятся далеко от столиц. Правда, не очень понятно, неужели это чрезмерно раздутые штаты на Западе не позволяли увеличить количество сотрудников в азиатских странах? И никто раньше не знал о потенциале Гонконга?
Главная проблема — не в дипломатии
На основании высказанных на совещании намерений некоторые эксперты пришли к выводу о неизбежном разрушении независимой белорусской внешней политики, что, по их мнению, будет усиливать угрозы суверенитету.
Заметим, что эта политика и раньше была независимой весьма относительно. Безусловно, можно вспомнить отдельные шаги, вроде непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии или российской принадлежности Крыма. Однако к тем шагам подтолкнули экстраординарные обстоятельства — возникновение открытой угрозы суверенитету.
В остальном же трудно найти примеры отказа от следования в российском внешнеполитическом фарватере, даже когда это явно противоречило интересам страны.
Вообще специфика белорусской политической системы такова, что серьезные внешнеполитические решения всегда мало зависели от профессиональных рекомендаций дипломатов. А поскольку это стало традицией, то в принципиальном плане в работе МИДа мало что изменится.
Угрозы независимости нашей страны существуют не на дипломатическом фронте. Так, заведомо приведет к потере экономического суверенитета реализация интеграционных дорожных карт. Если же Кремль начнет новую вооруженную агрессию против Украины, опасность чего сейчас значительно возросла, то терять ему будет уже нечего.
Трудно представить, что в такой ситуации может воспрепятствовать аннексии Беларуси.
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Как следствие — «оптимизация» сети белорусских загранучреждений.
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