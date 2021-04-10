​​​​​​​Официальный Минск загнал свои отношения с Западом в тупик

Белорусское руководство решило сократить дипломатическое присутствие в ряде стран. Что за этим стоит и к чему приведет?





Решено сэкономить на внешней политике

Александр Лукашенко провел 6 апреля совещание по оптимизации сети белорусских загранучреждений и актуальным вопросам внешней политики.

На нем Лукашенко объявил о кардинальном пересмотре организации работы МИДа: намечено закрыть посольства или сократить их штаты в тех странах, где «перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются», и, напротив, открыть или расширить диппредставительства там, «где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу».

Отметим, что ни одна из предыдущих встреч с руководством внешнеполитического ведомства не обходилась без прямых указаний на необходимость наращивать экспорт.

Например, как свидетельствует официальный президентский сайт, на состоявшемся в июле 2015 года совещании по политическим вопросам «особое внимание было уделено вопросам диверсификации торгово-экономических отношений». Тогда Лукашенко высказал «крайнее неудовлетворение» тем, что рост товарооборота наблюдается только с отдельными странами, и потребовал активнее работать на других рынках.

Но теперь, похоже, окончательно решено переключить внешнеполитическое ведомство на решение экономических задач, то есть фактически преобразовать посольства в учреждения по выполнению торговых функций. Впрочем, консульские услуги, надо полагать, за ними тоже сохранятся.

Курс — на восток и в Африку

Вполне очевидно, где именно перспективы белорусского дипломатического присутствия считаются не блестящими. Разумеется, в виду имеется Запад. Как представляется, однако, не во всех тамошних белорусских посольствах произойдет обещанное сокращение политических советников.

В частности, есть подозрение, что это не затронет ведущие страны Евросоюза — Германию, Францию, Италию. Наверное, в этот же ряд можно поставить Великобританию.

С Соединенными Штатами представительство, скорее всего, останется на сегодняшнем уровне. В пользу этого свидетельствуют как сдержанные заявления американских официальных лиц о перспективах приезда назначенного посла Джули Фишер, так и затянувшийся процесс назначения Минском посла вместо скончавшегося Олега Кравченко. Тем более что за долгий период после дипломатического конфликта 2008 года практика взаимодействия без глав миссий уже хорошо отработана…

Главным же врагом, без сомнения, назначена Польша . Здесь, видимо, последует значительное взаимное сокращение числа дипломатов. Собственно, оно уже произошло, осталось только этот факт формализовать. Примерно того же следует ожидать и в отношениях с Литвой.

Причины в обоих случаях однозначно лежат в политической плоскости.

Относительно еще нескольких стран решение, вероятно, будет приниматься по совокупности политических и экономических параметров.

С этой точки зрения наиболее вероятными кандидатами на усеченный вариант дипломатического присутствия кажутся Латвия и Эстония. Экспорт туда сравнительно невелик: в прошлом году в Латвию — 310 млн долларов, в Эстонию — 93 млн долларов. В то же время эти страны достаточно жестко критикуют белорусский режим.

Если в этот список добавится еще какое-нибудь государство, то уже главным образом просто в целях экономии средств.

А вот основное направление переключаемых усилий уже известно. Таковым объявлены восток и Африка, причем в качестве первоочередных объектов определены Вьетнам, Гонконг и Индия. В самом деле, прошлогодний экспорт туда не слишком впечатляет, соответственно, 96 млн, 12 млн и 404 млн долларов, причем в последнем случае три четверти пришлось на калийные удобрения.

Министр иностранных дел Владимир Макей объяснил необходимость расширять присутствие во Вьетнаме и Индии, в частности, тем, что финансово-экономические центры там находятся далеко от столиц. Правда, не очень понятно, неужели это чрезмерно раздутые штаты на Западе не позволяли увеличить количество сотрудников в азиатских странах? И никто раньше не знал о потенциале Гонконга?

Главная проблема — не в дипломатии

На основании высказанных на совещании намерений некоторые эксперты пришли к выводу о неизбежном разрушении независимой белорусской внешней политики, что, по их мнению, будет усиливать угрозы суверенитету.

Заметим, что эта политика и раньше была независимой весьма относительно. Безусловно, можно вспомнить отдельные шаги, вроде непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии или российской принадлежности Крыма. Однако к тем шагам подтолкнули экстраординарные обстоятельства — возникновение открытой угрозы суверенитету.

В остальном же трудно найти примеры отказа от следования в российском внешнеполитическом фарватере, даже когда это явно противоречило интересам страны.

Вообще специфика белорусской политической системы такова, что серьезные внешнеполитические решения всегда мало зависели от профессиональных рекомендаций дипломатов. А поскольку это стало традицией, то в принципиальном плане в работе МИДа мало что изменится.

Угрозы независимости нашей страны существуют не на дипломатическом фронте. Так, заведомо приведет к потере экономического суверенитета реализация интеграционных дорожных карт. Если же Кремль начнет новую вооруженную агрессию против Украины, опасность чего сейчас значительно возросла, то терять ему будет уже нечего.

Трудно представить, что в такой ситуации может воспрепятствовать аннексии Беларуси.