Мнение: «Лукашенковская пропаганда – это не пропаганда, это секта»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Кукловод и овца – об особенностях государственной пропаганды.

– Опора на реальность (пусть и весьма искаженную) и адаптивность делают российскую пропаганду относительно успешной. Белорусская пропаганда, наоборот, не приемлет никакой адаптивности и в последние полгода окончательно утратила связь с реальностью.

ГосСМИ с чистого листа выдумывают новую, параллельную действительность. Все эти заявления про выросшую в четыре разапродолжительность жизни, августовские протесты в 100 (нет, не тысяч) человек, коварную террористку Тихановскую – это уже даже не фантастика (любая хорошая фантастика опирается на реальность), это уже что-то клиническое.

Почему же белорусская госпропаганда отказалась от весьма рабочей схемы, которой пользуются в РФ. Причина всё та же, что обычно, – особенности личности Лукашенко. Для него жизненно важно считать себя самым мудрым и успешным правителем в истории. Поддерживать такую картину мира при том, что объективная реальность буквально кричит об обратном, – задача не из простых. Вот с ней-то и пытаются справиться режимные СМИ.

Главная цель белорусской пропаганды – это не борьба за симпатии белорусов. Нет, главное для нее – это создание комфортной картины мира для одного-единственного человека.

Вам это утверждение кажется невероятным? Вот вам исторический пример. В 70-е годы содержание главной советской информационной передачи «Время» формировалось исключительно исходя из вкусов одного, но очень важного телезрителя – Леонида Ильича Брежнева. В РБ 2021 дела обстоят примерно так же, ведь, как мы знаем, Лукашенко тоже смотрит собственные телеканалы.

То есть получается, что совершенно оторванный от реальности Лукашенко транслирует своё видение мира вниз по режимной вертикали. Там оно творчески перерабатывается и выплёвывается наружу через каналы пропаганды. Затем Лукашенко читает/смотрит свои же по сути идеи, убеждается в правильности своего мироощущения и генерирует новую порцию бреда, который подхватывает пропаганда, и так по кругу.

На выходе мы получаем замкнутый двухтактный цикл из Лукашенко и его пропагандистов. На каждом из его оборотов бывший президент убеждается в собственном величии, а сотрудники госСМИ получают разные материальные блага. Как видите, цикл этот совершенно самодостаточен, ему не важны ни белорусы, ни объективная реальность.

А как называется замкнутая на себя информационная система, игнорирующая действительность? Ответ на этот вопрос подводит нас к главному выводу этой статьи: лукашенковская пропаганда – это не пропаганда, это секта в прямом смысле этого слова.

Поэтому на вашего пожилого родственника, попавшего под обаяние Азарёнка, не подействуют рациональные аргументы, но могут подействовать методики по выводу человека из секты.