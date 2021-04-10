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Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях?
10.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
1:20 Что такое любовь к себе?
2:50 Что такое НЕлюбовь к себе?
05:45 Мы не любим себя поступками.
08:05 Счастливый ребенок может быть только у счастливой мамы.
13:55 В чем проигрывают люди, которые себя не любят?
18:00 Упражнения, чтобы научиться любви к себе.
22:45 Ошибки – это не провал, а обратная связь от ситуации.
28:00 Может ли быть счастливым, человек, который себя не любит?
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