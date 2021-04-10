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Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях?

10.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях
Как понять, достаточно ли мы себя любим? Чем чревата "нелюбовь" и можно ли исправить ситуацию? Что такое "любовь к себе" и как ей научиться, обсуждаем с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.

1:20 Что такое любовь к себе?

2:50 Что такое НЕлюбовь к себе?

05:45 Мы не любим себя поступками.

08:05 Счастливый ребенок может быть только у счастливой мамы.

13:55 В чем проигрывают люди, которые себя не любят?

18:00 Упражнения, чтобы научиться любви к себе.

22:45 Ошибки – это не провал, а обратная связь от ситуации.

28:00 Может ли быть счастливым, человек, который себя не любит?

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Любовь к себе – уже немного избитое и от этого надоевшее выражение, которым нас активно пичкают из "счастливых" инстаграм-аккаунтов. Но что на самом деле означает...
 
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