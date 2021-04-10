Курить страшнее: ученый рассказал, опасно ли спать рядом со смартфоном

Источник материала: Sputnik Беларусь

Смартфон — далеко не самый опасный из источников излучения, которые окружают человека буквально с момента его рождения, считает китайский физик-инженер Шан Чжинань из Университета Цинхуа, об этом ученый пишет в своей статье в соцсети WeChat.

На данный момент не существует доказательств взаимосвязи между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей, акцентирует внимание ученый.

Риск развития онкологии

По классификации канцерогенов, составленной Международным агентством по изучению рака, электромагнитное излучение смартфонов соответствует категориям 2B и 3 наравне с маринованными огурцами и кофе. Однако обращать внимание нужно на канцерогены первой категории, поскольку они самые опасные и способны вызывать рак, объяснил Шан.

К максимально опасной категории канцерогенов специалисты относят табак, солнечный свет и автомобильные выхлопные газы.

А как же сон?

Ученый также прокомментировал возможную опасность сна рядом со смартфоном, который в этот момент стоит на подзарядке. По мнению китайского физика, мощность излучения зависит в основном от рабочего состояния гаджета. Она возрастает во время разговора и при передаче данных, но этого не происходит ночью, когда смартфон лежит на подушке или на тумбочке рядом с нами.

При долгих телефонных разговорах физик посоветовал использовать наушники, чтобы таким образом снизить вредное воздействие излучение на голову. Также специалист развеял миф об опасности проживания вблизи базовых станций мобильных операторов, излучение вблизи них минимально.

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