Наконец-то весна: в выходные в Беларуси тепло, в понедельник – жарко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Тепло возвращается: в воскресенье, 11 апреля, в Беларуси будет хорошая погода – до +19 °С по республике, а кое-где и +21°С.

"11 апреля погодные условия в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы", - сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Снег закончился

Хорошая новость: синоптики не обещают в воскресенье осадков, лишь ночью по северо-западу, а днем местами по Витебской области может слегка подпортить настроение кратковременный дождь. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман – будьте внимательны на дорогах.

Ветер южный, умеренный, днем порывистый. Ночью по стране в среднем ожидается от -1°С по юго-востоку до +6°С по западу страны. Днем, как сообщает Белгидромет, погода порадует: +13°С...+19°С. А по юго-западу и вовсе по-летнему тепло – до +21°С.

В начале недели еще теплее

В понедельник, 12 апреля, теплая и солнечная погода скрасит легкую грусть от начала рабочей недели. В целом по стране без осадков, ветер южный, умеренный, а днем отметка термометра поднимется в среднем от +13°С до +20°С в некоторых района. Кратковременные дожди прогнозируются местами по Витебской области.

С утра можно одеться потеплее: ночью и утро по стране синоптики прогнозируют от 0°С по юго-востоку до +8°С по западу страны.

Совет водителям

Автомобилистам, которых в переменную белорусскую погоду мучил вопрос, когда менять зимние шины на летние, ответили специалисты. Переобуваться можно, когда среднесуточная температура превышает 5-6 градусов тепла, порекомендовали эксперты московского сервиса "СберАвто".

При таких погодных условиях езда на зимних шинах становится небезопасной, при высокой температуре зимняя резина теряет свою эффективность: увеличивается тормозной путь, сцепные свойства с дорожным покрытием становятся хуже, а значит, аварии становятся более вероятны, говорят эксперты.