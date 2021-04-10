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Наконец-то весна: в выходные в Беларуси тепло, в понедельник – жарко
10.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. Тепло возвращается: в воскресенье, 11 апреля, в Беларуси будет хорошая погода – до +19 °С по республике, а кое-где и +21°С.
"11 апреля погодные условия в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы", - сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Снег закончился
Хорошая новость: синоптики не обещают в воскресенье осадков, лишь ночью по северо-западу, а днем местами по Витебской области может слегка подпортить настроение кратковременный дождь. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман – будьте внимательны на дорогах.
Ветер южный, умеренный, днем порывистый. Ночью по стране в среднем ожидается от -1°С по юго-востоку до +6°С по западу страны. Днем, как сообщает Белгидромет, погода порадует: +13°С...+19°С. А по юго-западу и вовсе по-летнему тепло – до +21°С.
В начале недели еще теплее
В понедельник, 12 апреля, теплая и солнечная погода скрасит легкую грусть от начала рабочей недели. В целом по стране без осадков, ветер южный, умеренный, а днем отметка термометра поднимется в среднем от +13°С до +20°С в некоторых района. Кратковременные дожди прогнозируются местами по Витебской области.
С утра можно одеться потеплее: ночью и утро по стране синоптики прогнозируют от 0°С по юго-востоку до +8°С по западу страны.
Совет водителям
Автомобилистам, которых в переменную белорусскую погоду мучил вопрос,
При таких погодных условиях езда на зимних шинах становится небезопасной, при высокой температуре зимняя резина теряет свою эффективность: увеличивается тормозной путь, сцепные свойства с дорожным покрытием становятся хуже, а значит, аварии становятся более вероятны, говорят эксперты.
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В некоторых районах Беларуси, по прогнозам синоптиков, в воскресенье и понедельник – почти лето, до 20 градусов тепла.
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