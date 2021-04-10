ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наконец-то весна: в выходные в Беларуси тепло, в понедельник – жарко

10.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Тепло возвращается: в воскресенье, 11 апреля, в Беларуси будет хорошая погода – до +19 °С по республике, а кое-где и +21°С. 

© CC0 / Pixabay / stux
Советы для дачника: как обрабатывать деревья в саду весной?

"11 апреля погодные условия в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы", - сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Снег закончился

Хорошая новость: синоптики не обещают в воскресенье осадков, лишь ночью по северо-западу, а днем местами по Витебской области может слегка подпортить настроение кратковременный дождь. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман – будьте внимательны на дорогах.

Ветер южный, умеренный, днем порывистый. Ночью по стране в среднем ожидается от -1°С по юго-востоку до +6°С по западу страны. Днем, как сообщает Белгидромет, погода порадует: +13°С...+19°С. А по юго-западу и вовсе по-летнему тепло – до +21°С.

В начале недели еще теплее

В понедельник, 12 апреля, теплая и солнечная погода скрасит легкую грусть от начала рабочей недели. В целом по стране без осадков, ветер южный, умеренный, а днем отметка термометра поднимется в среднем от +13°С до +20°С в некоторых района. Кратковременные дожди прогнозируются местами по Витебской области.

С утра можно одеться потеплее: ночью и утро по стране синоптики прогнозируют от 0°С по юго-востоку до +8°С по западу страны.

Совет водителям

Автомобилистам, которых в переменную белорусскую погоду мучил вопрос, когда менять зимние шины на летние, ответили специалисты. Переобуваться можно, когда среднесуточная температура превышает 5-6 градусов тепла, порекомендовали эксперты московского сервиса "СберАвто".

При таких погодных условиях езда на зимних шинах становится небезопасной, при высокой температуре зимняя резина теряет свою эффективность: увеличивается тормозной путь, сцепные свойства с дорожным покрытием становятся хуже, а значит, аварии становятся более вероятны, говорят эксперты.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В некоторых районах Беларуси, по прогнозам синоптиков, в воскресенье и понедельник – почти лето, до 20 градусов тепла.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко разбомбил планы Путина. Сейчас следует следить за реакцией Москвы.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by