Чем мозоли на ладонях могут быть опасны для здоровья человека?

Источник материала: ОНТ

Мозоли появляются на коже человека в виде водянистых пузырьков или затвердевших образований в результате механического воздействия на одно и то же место. Мозоли представляют собой ответную реакцию организма, пытающегося защититься от возможного проникновения микробов, инфекций и вредоносных вирусов. Мозоли на ладонях обычно возникают из-за ручного труда (после работы лопатой, пилой, молотком) либо занятий спортом (штанга, гантели, турник). Если человек много пишет, даже обычная шариковая ручка может стать причиной появления мозолей. Если прекратить вызвавшее мозоль воздействие на кожу, то водянистый пузырек или затвердевшее образование вскоре пройдет. Но не всегда. Доктор медицинских наук Уильям Моррисон из Университета штата Миссисипи заявляет, что ранки на ладонях могут привести к серьезным осложнениям.

К примеру, имеющие багровый оттенок кровавые мозоли указывают на сеть кровеносных сосудов рядом с травмированным местом. Если водянистый пузырь лопнет, инфекция будет распространяться с кровотоком по всей кровеносной системе. Это грозит заражением крови, у пожилых людей даже может начаться гангрена.

Всего выделяются четыре вида мозолей на руках: водяная, кровавая, стержневая и сухая.

Сухая мозоль появляется после заживления водяного пузыря, также к ней может привести использование в течение длительного времени отвертки, ножниц или авторучки. Сухие мозоли появляются у играющих на струнных инструментах музыкантов, а иногда и у сутки напролет «стучащих» по клавиатуре компьютера людей. Медики называют сухую мозоль самой безобидной. Это плотный бугорок желтоватого цвета, состоящий из ороговевшей кожи. Болевые ощущения при нажатии на такую мозоль не возникают. Но этот тезис справедлив только в случае, если сухая мозоль не станет стержневой.





Если сухая мозоль пустила корешок, она становится стержневой. В домашних условиях избавиться от нее уже практически невозможно. Дерматолог из Киева (Украина) Сергей Панигрибко в таких случаях рекомендует обращаться к врачу. Уточняется, что пустившая корешок мозоль образует внутри себя так называемую «шляпку» – из этого места будут произрастать новые корешки. «Шляпку» необходимо уничтожить полностью, чтобы избавиться от стержневой мозоли. В домашних условиях человек может оставить хоть один корешок, он впоследствии образует новую «шляпку». Сегодня от этой напасти избавляют либо хирургическим способом (скальпелем), либо обработкой лазером.

Но появление твердых мозолей на руках не всегда обусловлено механическим воздействием. Уплотнения в виде мозолей могут возникать из-за переохлаждения или воздействия химикатов. Как поясняет дерматолог Виталий Чернявский, занимающийся кожными проблемами врач обязательно должен выяснить, что стало причиной проблемы. Удалить стержневую мозоль не составляет труда. Но бывает, что значительно сложнее устранить причину ее возникновения.

Также украинский дерматолог Виталий Чернявский предостерегает людей от самолечения. К примеру, некоторые прокалывают водяную мозоль. Нередко это приводит к попаданию инфекции на незащищенный участок кожи. Последствия могут быть печальными.

Фото: Pixabay

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