Неожиданные факты: как поцелуи влияют на организм человека

Источник материала: ОНТ

Исследователи из Оксфордского университета утверждают, что поцелуи в губы были изобретены древними людьми после утраты прежнего, более острого обоняния. Человек не мог на расстоянии оценить потенциального партнера, поэтому приближался к нему. Однако данная функция поцелуя не единственная. Ученые считают, что прикосновения губ значительно сильнее влияют на жизнь человека, чем можно предположить.

Поцелуи повышают иммунитет

Исследователи из Нидерландской организации прикладных научных исследований и сертификации доказали, что поцелуи могут повышать иммунитет. Результаты работы ученых были опубликованы журналом Microbiome. 21 пара волонтеров приняла участие в эксперименте. Добровольцы указывали в анкетах, как часто в течение дня они целуются. После у участников взяли образцы слюны и мазки с языка. Анализы показали, что у партнеров микрофлора практически идентична. В контрольном опыте волонтеры выпили напиток с содержанием бифидобактерий и лактобактерий. После партнеры поцеловались, у них снова взяли образцы биоматериала из ротовой полости. Так учеными было обнаружено, что один поцелуй передает от человека к человеку порядка 80 миллионов бактерий.

Комментируя исследования, ученые выразили сожаление, что современный человек слишком одержимы гигиеной и чистотой. Такая одержимость приводит к увеличению заболеваний. Профессор Грэхам Рук, иммунолог из Университетского Лондонского колледжа, придерживается аналогичного мнения. По словам эксперта, целоваться полезно, потому что поцелуй является своеобразной «прививкой» от различных болезней и аллергии. Профессор подчеркивает, что иммунная система нуждается в тренировках – тогда иммунитет будет работать. Если же все вокруг стерильно и никакой опасности нет, система «отключается».

Поцелуи заменяют секс

В отношении иммунитета, считают исследователи, поцелуи действуют на женщин и мужчин абсолютно одинаково. При этом на сексуальную жизнь полов они влияют по-разному. К подобному выводу пришли австрийские и немецкие ученые, результаты их исследования были опубликованы изданием La Repubblica. В опросе участвовали свыше 500 человек. Согласно результатам опроса, что 44% мужчин и 56% женщин испытывают удовольствие от поцелуев. При этом дамы относятся к поцелую как к более интимному процессу, чем секс. Эксперты сообщают, что 2/3 женщин согласны с тезисом, что владеющие искусством поцелуя мужчины являются прекрасными любовниками. Более того, практически 50% женщин считают качественный поцелуй лучше полового акта. 2/3 мужчин с таким мнением не согласились.





Специалисты объясняют это тем, что мужчины склонны рассматривать поцелуй преимущественно как прелюдию или привычку. Женщины же воспринимают поцелуй как более важный акт, чем само совокупление. Одна из авторов исследования, немецкий сексолог Ингелоре Ебберфельд, заявила, что мужчины, в отличие от своих подруг, вообще могли бы отказаться от поцелуев.

Поцелуи влияют на судьбу

Результаты исследования австрийских и немецких ученых в некоторой степени перекликаются с итогами наблюдений специалистов из США. Шерил Киршенбаум из Техасского Университета заявляет, что первый поцелуй с возлюбленной или возлюбленным может изменить жизнь человека. Подчеркивается, что память о первом поцелуе остается с человеком на всю жизнь. Данный тезис подтвердил опрос группы добровольцев. 80 % волонтеров признались, что помнят данное событие, будто оно произошло вчера. Особое впечатление при этом поцелуи производят именно на женщин. Длительные прикосновения губ могут изменять баланс гормонов в организме дамы, так и формируется эмоциональная привязанность. Исследования Киршенбаум также показали, что в начале романа поцелуи развивают привязанность у обоих партнеров за счет повышения уровня окситоцина.

Примечательно, что данный «закон» не действует на проживших вместе более 5 лет супругов. У стойких пар уровень окситоцина при долгих поцелуях снижается. Ученые объясняют это тем, что организм человека подобным образом ограждается от любовной эйфории, которая отнимает много внимания и сил и может мешать решению насущных задач (воспитание детей, карьера и так далее).

Фото: Pixabay

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