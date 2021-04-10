Мошенники уговорили жительницу Солигорска взять три кредита. Теперь ей придется «закрывать» долги перед банками

Источник материала: ОНТ

Жительница Солигорска стала жертвой мошенников, которые вынудили ее взять кредиты в трех банках. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома.

К правоохранителям обратилась жительница Солигорска, которая рассказала, что стала жертвой мошенников.

Выяснилось, что женщине не раз звонили неизвестные, представляясь работниками правоохранительных органов или банка. Гражданке сообщили, что на ее имя оформлены кредитные договоры в нескольких банках и их в ближайшее время нужно погасить.

Мошенники убедили жительницу Солигорска для погашения кредитов взять настоящие кредиты и перевести им деньги.

Звонки производились с иностранных номеров через Viber. Чтобы убедить женщину, мошенники даже прислали документ с реквизитами Нацбанка Беларуси. В УВД отметили, что злоумышленников можно было легко вывести на чистую воду, обратившись в любой банк или обратив внимание, что звонили через Viber с иностранного номера.

Теперь пострадавшей придется «закрывать» кредиты в трех банках на общую сумму 15 000 рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества.

Фото: БЕЛТА

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