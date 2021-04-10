10 апреля – финал хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба

Источник материала: ОНТ

Борьба за лидерство на льду. Минск 10 апреля примет финал Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. На «Олимпик-арене» клюшки скрестят команды Президента и Брестской области.

Это будет второй поединок финальной серии до двух побед. В прошлую субботу соперники уже оспаривали лидерство. В итоге победа – за президентской дружиной со счётом 9:6. А вот обладатели бронзовых медалей уже известны. Это хоккеисты Гродненского региона, которые победили дружину Минской области.

Команда Президента одиннадцать раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Фото: pixabay

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