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10 апреля – финал хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба

10.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 апреля – финал хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба

Борьба за лидерство на льду. Минск 10 апреля примет финал Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. На «Олимпик-арене» клюшки скрестят команды Президента и Брестской области. 

Это будет второй поединок финальной серии до двух побед. В прошлую субботу соперники уже оспаривали лидерство. В итоге победа – за президентской дружиной со счётом 9:6. А вот обладатели бронзовых медалей уже известны. Это хоккеисты Гродненского региона, которые победили дружину Минской области. 

Команда Президента одиннадцать раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Фото: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Борьба за лидерство на льду. Минск 10 апреля примет финал Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. На...
 
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