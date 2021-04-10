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Автобусы нового поколения от МАЗ появятся на улицах еще двух белорусских городов

10.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автобусы нового поколения от МАЗ появятся на улицах еще двух белорусских городов

Автобусы нового поколения на улицах ещё двух белорусских городов. Минский автомобильный завод поставил технику в Барановичи и Светлогорск. 

А в начале недели такой общественный транспорт украсил столичные улицы – его внешность отличается от других моделей МАЗ. За внешним лоском и удобства для людей с ограниченными возможностями.

Для посадки – удобная платформа, для слабовидящих – система оповещения остановок, при которой звук слышен даже при закрытых дверях. Салон оснащен видеокамерами, благодаря которым водитель в кабине на мониторе видит все происходящее внутри, открыт и 100%-ный внешний обзор. 

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Автобусы нового поколения на улицах ещё двух белорусских городов. Минский автомобильный завод поставил технику в Барановичи и Светлогорск.  А в начале недели...
 
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