«Май Данциг». В Национальном художественном музее открылась выставка в честь дня рождения народного художника Беларуси

Источник материала: ОНТ

«Май Данциг»: в Национальном художественном музее открылась выставка ко дню рождения народного художника Беларуси. В этом году мастеру исполнился бы 91 год.

Крупный выставочный проект собрал знаменитые полотна и небольшие этюды Мая Данцига. Это работы разных периодов из музейных коллекций и семьи мастера - начиная от 50-х и заканчивая 90-ми годами. Словом, огромный пласт его творческой деятельности.

Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея, куратор выставки: «Можно увидеть Мая Данцига лирика, портретиста, романтика. По-своему он понимал каждую тему. И, конечно, прежде всего это жизнелюбие. Данциг с особым чувством относился к жизни, начиная со своего дипломного проекта «Навстречу жизни». Галерея загорелась живописной палитрой, колоритом. Данциг радует. Весенний, бодрящий художник».

Если работы Мая Данцига из музейной коллекции периодически появляются на выставочных площадках, то семейный архив открывается крайне редко. Эта масштабная выставка готовилась к 90-летию мастера, но не состоялась прошлой весной, поэтому заряд оптимизма народного художника пришёлся на этот апрель.

Фото: Национальный художественный музей

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