|
«Май Данциг». В Национальном художественном музее открылась выставка в честь дня рождения народного художника Беларуси
Источник материала: ОНТ
«Май Данциг»: в Национальном художественном музее открылась выставка ко дню рождения народного художника Беларуси. В этом году мастеру исполнился бы 91 год.
Крупный выставочный проект собрал знаменитые полотна и небольшие этюды Мая Данцига. Это работы разных периодов из музейных коллекций и семьи мастера - начиная от 50-х и заканчивая 90-ми годами. Словом, огромный пласт его творческой деятельности.
Если работы Мая Данцига из музейной коллекции периодически появляются на выставочных площадках, то семейный архив открывается крайне редко. Эта масштабная выставка готовилась к 90-летию мастера, но не состоялась прошлой весной, поэтому заряд оптимизма народного художника пришёлся на этот апрель.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Май Данциг». В Национальном художественном музее открылась выставка в честь дня рождения народного художника Беларуси
«Май Данциг»: в Национальном художественном музее открылась выставка ко дню рождения народного художника Беларуси. В этом году мастеру исполнился бы 91 год. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)