Источник материала: ОНТ

Приближаемся к экватору – ранние яровые посеяли более чем на 40% площадей.

Лидирует Брестский регион. Там кукуруза, гречиха и просо посеяны практически полностью. Более половины плана выполнили Гродненская, Гомельская и Минская область.

На этой неделе аграриям помешала снежная погода, но с возвращением тепла темпы полевых работ ускорятся. Особенно на Витебщине, где пока засеяно 5% площадей. По прогнозам синоптиков, в выходные станет теплее, и посевные агрегаты получат максимальную нагрузку.

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