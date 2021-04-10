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Ранние яровые посеяли более чем на 40% площадей
Источник материала: ОНТ
Приближаемся к экватору – ранние яровые посеяли более чем на 40% площадей.
Лидирует Брестский регион. Там кукуруза, гречиха и просо посеяны практически полностью. Более половины плана выполнили Гродненская, Гомельская и Минская область.
На этой неделе аграриям помешала снежная погода, но с возвращением тепла темпы полевых работ ускорятся. Особенно на Витебщине, где пока засеяно 5% площадей. По прогнозам синоптиков, в выходные станет теплее, и посевные агрегаты получат максимальную нагрузку.
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Приближаемся к экватору – ранние яровые посеяли более чем на 40% площадей. Лидирует Брестский регион. Там кукуруза, гречиха и просо посеяны практически полностью....
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