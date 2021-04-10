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Ранние яровые посеяли более чем на 40% площадей

10.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ранние яровые посеяли более чем на 40% площадей

Приближаемся к экватору – ранние яровые посеяли более чем на 40% площадей. 

Лидирует Брестский регион. Там кукуруза, гречиха и просо посеяны практически полностью. Более половины плана выполнили Гродненская, Гомельская и Минская область. 

На этой неделе аграриям помешала снежная погода, но с возвращением тепла темпы полевых работ ускорятся. Особенно на Витебщине, где пока засеяно 5% площадей. По прогнозам синоптиков, в выходные станет теплее, и посевные агрегаты получат максимальную нагрузку.

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Приближаемся к экватору – ранние яровые посеяли более чем на 40% площадей.  Лидирует Брестский регион. Там кукуруза, гречиха и просо посеяны практически полностью....
 
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