Источник материала: UDF



Логотип «Беларуськалия» и Yara // lider-press.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так НАУ просит власти Норвегии пересмотреть контракты с белорусскими госпредприятими В письме выражена надежда, что власти Норвегии проявят солидарность с народом Беларуси.

Норвежское правительство, как главный акционер Yara (правительству Норвегии принадлежит 36,2% акций), до сих пор не инициировало проверку соответствия инвестиций Yara в Беларусь по критериям ответственного инвестирования ESG, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале НАУ.В письме выражена надежда, что власти Норвегии проявят солидарность с народом Беларуси и повлияют на решение Yara о разрыве контракта с «Беларуськалием».Напомним, ранее солигорский стачком обратился к норвежцам с просьбой пересмотреть дальнейшие деловые отношения с белорусским заводом. Петиция с этим призывом собрала более 55 тысяч подписей.Также за прекращение деловых отношений между компаниями выступила кандидат в президенты Беларуси. Её команда предлагает ввести санкции против «Беларуськалия», вплоть до расторжения договора в одностороннем порядке. Белорусский конгресс демократических профсоюзов высказался против разрыва контракта норвежской компании Yara с ОАО «Беларуськалий».