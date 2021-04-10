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НАУ просит власти Норвегии пересмотреть контракты с белорусскими госпредприятими
Источник материала: UDF
Логотип «Беларуськалия» и Yara // lider-press.by
Норвежское правительство, как главный акционер Yara (правительству Норвегии принадлежит 36,2% акций), до сих пор не инициировало проверку соответствия инвестиций Yara в Беларусь по критериям ответственного инвестирования ESG, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале НАУ.
В письме выражена надежда, что власти Норвегии проявят солидарность с народом Беларуси и повлияют на решение Yara о разрыве контракта с «Беларуськалием».
Напомним, ранее солигорский стачком обратился к норвежцам с просьбой пересмотреть дальнейшие деловые отношения с белорусским заводом. Петиция с этим призывом собрала более 55 тысяч подписей.
Также за прекращение деловых отношений между компаниями выступила кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Её команда предлагает ввести санкции против «Беларуськалия», вплоть до расторжения договора в одностороннем порядке. Белорусский конгресс демократических профсоюзов высказался против разрыва контракта норвежской компании Yara с ОАО «Беларуськалий».
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В письме выражена надежда, что власти Норвегии проявят солидарность с народом Беларуси.
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