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НАУ просит власти Норвегии пересмотреть контракты с белорусскими госпредприятими

10.04.2021 13:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

НАУ просит власти Норвегии пересмотреть контракты с белорусскими госпредприятими
Логотип «Беларуськалия» и Yara // lider-press.by
Народное антикризисное управление (НАУ) отправило письмо властям Норвегии пересмотреть отношения с «Беларуськалием» и другими белорусскими государственными предприятиями. Обращение отправили в Министерство торговли, промышленности и рыболовства, Министерство сельского хозяйства, норвежским депутатам, а также в посольства Норвегии в странах Европы.

Норвежское правительство, как главный акционер Yara (правительству Норвегии принадлежит 36,2% акций), до сих пор не инициировало проверку соответствия инвестиций Yara в Беларусь по критериям ответственного инвестирования ESG, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале НАУ.

В письме выражена надежда, что власти Норвегии проявят солидарность с народом Беларуси и повлияют на решение Yara о разрыве контракта с «Беларуськалием».

Напомним, ранее солигорский стачком обратился к норвежцам с просьбой пересмотреть дальнейшие деловые отношения с белорусским заводом. Петиция с этим призывом собрала более 55 тысяч подписей.

Также за прекращение деловых отношений между компаниями выступила кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Её команда предлагает ввести санкции против «Беларуськалия», вплоть до расторжения договора в одностороннем порядке. Белорусский конгресс демократических профсоюзов высказался против разрыва контракта норвежской компании Yara с ОАО «Беларуськалий».
 
 
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В письме выражена надежда, что власти Норвегии проявят солидарность с народом Беларуси.
 
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