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Американские военные корабли идут в Черное море после угроз Кремля Украине
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД, американский флот войдет в черноморскую акваторию через неделю и пробудет там до 4 мая.
О том, что США планируют направить флот к российским берегам, накануне сообщил CNN источник в Пентагоне.
По его словам, в настоящий момент военно-морские силы продолжают разведку с воздуха, чтобы оценить активность российского флота и передвижения войск в Крыму.
Пока США не рассматривают скопление российской армии как подготовку к агрессивным действиям, но «если что-то изменится, мы будем готовы действовать», говорит источник CNN.
Военные полагают, что Россия проводит тренировки и учения. Разведка не засекла приказов для дальнейших действий, хотя, очевидно, это может измениться в любой момент, сказал источник.
Скопление российских войск вблизи границы с Украиной - максимальное с 2014 года, заявила на брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«США все больше обеспокоены эскалацией российской агрессии на Востоке Украины», - сказала она, добавив, что Вашингтон обсуждает ситуацию с партнерами по НАТО.
В приграничные с Украиной области продолжает поступать военная техника. В четверг, колонна «Искандеров» 119-й ракетной бригады Центрального военного округа, базирующейся в Свердловской области, была замечена близ села Новая Усмань в Воронежской области, пишет Janes’s.
К зоне конфликта подтягиваются 74-я и 35-я моторизованные бригады, 120-я артиллерийская бригада и 6-й танковый полк.
На поездах помимо танков, по данным издания, к границе везут БМП, артиллерию дальнего действия, реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган», а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек». Стреляющие ракетами со специальной термобарической смесью на расстояние до 6 километров, эти системы способны буквально «воспламенять воздух», одним залпом сжигая территорию, равную по площади восьми футбольным полям.
В то время как Запад призывает Россию дать объяснения повышенной военной активности, Кремль продолжает сыпать угрозами. Накануне замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что Россия может «встать на защиту» проживающих в Донбассе своих граждан, если возникнет угроза массовой гибели населения. «Возобновление боевых действий станет началом конца Украины», - пригрозил Козак.
В пятницу с аналогичным заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности РФ», - сказал он.
Песков добавил, что эскалация в Донбассе «беспрецедентна», и подчеркнул, что Россия «вольна передвигать вооруженные силы» по своей территории «на свое усмотрение».
В четверг второй раз с начала неделе переговоры по Донбассу с Владимиром Путиным провела канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она потребовала отвести войска от украинских границ, чтобы «достичь деэскалации ситуации».
Путин в ответ обвинил Украину в «провокациях» и заявил, что Киев «в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».
Украинским властям, по словам Путина, необходимо выполнять ранее достигнутые договоренности «прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».
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В настоящий момент военно-морские силы продолжают разведку с воздуха.
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