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«США все больше обеспокоены эскалацией российской агрессии на Востоке Украины», - сказала она, добавив, что Вашингтон обсуждает ситуацию с партнерами по НАТО.

«В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности РФ», - сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Американские военные корабли идут в Черное море после угроз Кремля Украине В настоящий момент военно-морские силы продолжают разведку с воздуха.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД, американский флот войдет в черноморскую акваторию через неделю и пробудет там до 4 мая.О том, что США планируют направить флот к российским берегам, накануне сообщил CNN источник в Пентагоне.По его словам, в настоящий момент военно-морские силы продолжают разведку с воздуха, чтобы оценить активность российского флота и передвижения войск в Крыму.Пока США не рассматривают скопление российской армии как подготовку к агрессивным действиям, но «если что-то изменится, мы будем готовы действовать», говорит источник CNN.Военные полагают, что Россия проводит тренировки и учения. Разведка не засекла приказов для дальнейших действий, хотя, очевидно, это может измениться в любой момент, сказал источник.Скопление российских войск вблизи границы с Украиной - максимальное с 2014 года, заявила на брифинге в четверг пресс-секретарь Белого домаВ приграничные с Украиной области продолжает поступать военная техника. В четверг, колонна «Искандеров» 119-й ракетной бригады Центрального военного округа, базирующейся в Свердловской области, была замечена близ села Новая Усмань в Воронежской области, пишет Janes’s.К зоне конфликта подтягиваются 74-я и 35-я моторизованные бригады, 120-я артиллерийская бригада и 6-й танковый полк.На поездах помимо танков, по данным издания, к границе везут БМП, артиллерию дальнего действия, реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган», а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек». Стреляющие ракетами со специальной термобарической смесью на расстояние до 6 километров, эти системы способны буквально «воспламенять воздух», одним залпом сжигая территорию, равную по площади восьми футбольным полям.В то время как Запад призывает Россию дать объяснения повышенной военной активности, Кремль продолжает сыпать угрозами. Накануне замглавы администрации президентазаявил, что Россия может «встать на защиту» проживающих в Донбассе своих граждан, если возникнет угроза массовой гибели населения. «Возобновление боевых действий станет началом конца Украины», - пригрозил Козак.В пятницу с аналогичным заявлением выступил пресс-секретарь президентаПесков добавил, что эскалация в Донбассе «беспрецедентна», и подчеркнул, что Россия «вольна передвигать вооруженные силы» по своей территории «на свое усмотрение».В четверг второй раз с начала неделе переговоры по Донбассу спровела канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она потребовала отвести войска от украинских границ, чтобы «достичь деэскалации ситуации».Путин в ответ обвинил Украину в «провокациях» и заявил, что Киев «в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».Украинским властям, по словам Путина, необходимо выполнять ранее достигнутые договоренности «прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».