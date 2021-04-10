Источник материала: UDF



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«Возникшее напряжение на Украине, учения НАТО вблизи с границей России и новости о возможном появлении кораблей США в Черном море - все это негативно повлияло на рубль».

«В результате стали быстро расти инфляционные ожидания в США, которые потянули за собой доходности американских гособлигаций. Следствием этого стал отток капитала с развивающихся рынков, включая российский», - поясняет он.

«В ближайшие несколько месяцев они будут распродавать свой запас ОФЗ темпами по 100-200 млрд рублей в месяц, что создает устойчивый поток денег на выход из России и не дает рублю отыграть дорогую нефть и рост ее экспорта», - отмечает Пригоров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «На краю обрыва»: Рубль возобновил падение после прихода крупного продавца госдолга Иллюстративное фото Рубль дешевеет на Московской бирже в пятницу, закрывая в минусе нервную неделю на фоне серии воинственных заявлений Кремля по Донбассу и...

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