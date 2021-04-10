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13-летняя школьница написала на асфальте «жыве» и попала в РУВД за пикет
Источник материала: UDFДочь минчанки Ирины Ворочковой зовут Евгения, ей 13 лет. Обычно, если Женя идет гулять, в 21.00 она уже дома, но 29 марта в указанное время ребенка все еще не было. Примерно через час мама стала волноваться и ей звонить. После того, как девочка сняла трубку, телефон подростка взял следователь и сообщил, что Евгения находится в милиции. Ирина поехала туда и там уже узнала: ее дочь написала на асфальте «жыве», чем совершила пикетирование, которое не было разрешено Мингорисполкомом, пишет
Женя. Фото прислала Ирина Ворочкова
По словам женщины, когда она приехала в РУВД, ей сказали: «Ожидайте». Она стала уточнять у дежурного данные сотрудника, который задержал ее дочь и того, кто общается с ее ребенком, но, говорит, ответа не получила. В итоге женщина оставила жалобу.
— Когда я была в милиции, приехали родители двух других детей. Я так понимаю, следователь позвонил им после разговора со мной, — говорит Ирина и снова возвращается к ситуации с Женей. — Дочь опрашивали в присутствии педагога, меня к ней не пустили. Когда их общение закончилось и детей вывели, следователь рассказал, что Женя написала на асфальте «жыве». Правонарушение совершила она, а ее друзья — свидетели. Я поинтересовалась, а давно ли у нас считается преступлением то, что дети рисуют на асфальте. На что мне пояснили: она же написала слово «жыве». Я рассмеялась, обняла дочку и сказала: «Ты молодец, я тобой горжусь».
«Сказали, вы же понимаете, слово «жыве» в сочетании с еще одним словом, очень много чего означает»
8 апреля Ирине позвонили из Партизанского РУВД. Женщину позвали в милицию на беседу.
— Я объяснила, почему моя дочка написала «жыве» по-белорусски. Женя с трех лет танцует народные танцы. Белорусская культура у нее в крови чуть ли не с рождения, — вспоминает тот разговор мама. — На это мне ответили, что у молодежи не принято говорить на белорусском. К тому же, сказали, вы же понимаете, слово «жыве» в сочетании с еще одним словом, очень много чего означает. Я ответила: не понимаю. В итоге мне распечатали протокол административного правонарушения.
В документе написано: Ирина не выполнила обязанности по воспитанию своей несовершеннолетней дочери, которая 29 марта около 20.30 вблизи дома № 51 по улице Пулихова нанесла на асфальте надпись «жыве» краской фиолетового цвета из баллончика, чем нарушила порядок проведения массового мероприятия. Это выразилось в принятии ей активного участия в пикетировании, которое не было согласовано с Мингорисполкомом. Сделала она это, указано в протоколе, «с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов». В итоге нарушила ч.1 ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Однако, так как в момент правонарушения школьнице было всего 13 лет, то протокол составили на маму — ч.1 ст. 10.3 КоАП (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Наказание по этой статье — штраф до десяти базовых (290 рублей).
По словам Ирины, так на второй день выглядела надпись, которую сделала ее дочь. Фото прислала Ирина Ворочкова
Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома Tut.by не удалось. Как только мы его получим, он будет опубликован.
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По словам женщины, когда она приехала в РУВД, ей сказали: «Ожидайте».
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