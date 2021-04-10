Источник материала: UDF

Tut.by





Женя. Фото прислала Ирина Ворочкова

«Сказали, вы же понимаете, слово «жыве» в сочетании с еще одним словом, очень много чего означает»

По словам Ирины, так на второй день выглядела надпись, которую сделала ее дочь. Фото прислала Ирина Ворочкова

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 13-летняя школьница написала на асфальте «жыве» и попала в РУВД за пикет По словам женщины, когда она приехала в РУВД, ей сказали: «Ожидайте».

По словам женщины, когда она приехала в РУВД, ей сказали: «Ожидайте». Она стала уточнять у дежурного данные сотрудника, который задержал ее дочь и того, кто общается с ее ребенком, но, говорит, ответа не получила. В итоге женщина оставила жалобу.— Когда я была в милиции, приехали родители двух других детей. Я так понимаю, следователь позвонил им после разговора со мной, — говорит Ирина и снова возвращается к ситуации с Женей. — Дочь опрашивали в присутствии педагога, меня к ней не пустили. Когда их общение закончилось и детей вывели, следователь рассказал, что Женя написала на асфальте «жыве». Правонарушение совершила она, а ее друзья — свидетели. Я поинтересовалась, а давно ли у нас считается преступлением то, что дети рисуют на асфальте. На что мне пояснили: она же написала слово «жыве». Я рассмеялась, обняла дочку и сказала: «Ты молодец, я тобой горжусь».8 апреля Ирине позвонили из Партизанского РУВД. Женщину позвали в милицию на беседу.— Я объяснила, почему моя дочка написала «жыве» по-белорусски. Женя с трех лет танцует народные танцы. Белорусская культура у нее в крови чуть ли не с рождения, — вспоминает тот разговор мама. — На это мне ответили, что у молодежи не принято говорить на белорусском. К тому же, сказали, вы же понимаете, слово «жыве» в сочетании с еще одним словом, очень много чего означает. Я ответила: не понимаю. В итоге мне распечатали протокол административного правонарушения.В документе написано: Ирина не выполнила обязанности по воспитанию своей несовершеннолетней дочери, которая 29 марта около 20.30 вблизи дома № 51 по улице Пулихова нанесла на асфальте надпись «жыве» краской фиолетового цвета из баллончика, чем нарушила порядок проведения массового мероприятия. Это выразилось в принятии ей активного участия в пикетировании, которое не было согласовано с Мингорисполкомом. Сделала она это, указано в протоколе, «с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов». В итоге нарушила ч.1 ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Однако, так как в момент правонарушения школьнице было всего 13 лет, то протокол составили на маму — ч.1 ст. 10.3 КоАП (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Наказание по этой статье — штраф до десяти базовых (290 рублей).Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома Tut.by не удалось. Как только мы его получим, он будет опубликован.