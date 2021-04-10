Диетолог рассказал о «ежедневно убивающем человека» продукте

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приводит слова Алексея Ковалькова «Российская газета». «Если сравнивать его с сахаром-рафинадом, то уровень гликемического индекса (это скорость насыщения сахаром крови) хлеба составляет 80, а сахара всего 65. Получается, что хлеб гораздо более вредный, чем сахар. А мы-то едим его каждый день... И лаваши, и булочки, и макароны. Это кошмар, это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную», —слова«Российская газета».

«К хлебу я отношусь отрицательно. Но хлеб должен быть хлебом, настоящим, выпеченным из муки, хорошим, вкусным, на закваске, чтобы было приятно его есть. Он должен быть мягким, с хорошей корочкой, достойный. Но его можно есть два-три раза в год. Чаще не стоит», — заключил диетолог.

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Опасность хлеба состоит в том, что в нем содержится большое количество углеводов.По словам врача, чтобы потратить энергию от одного кусочка хлеба, понадобится час тренировок в спортзале.Врач отметил, что отрицательно относится к хлебу и рекомендует сократить его употребление до нескольких раз в год.