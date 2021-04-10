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На улице Тростенецкой насмерть разбился мотоциклист
Источник материала: Tut.by
Смертельная мотоавария произошла днем 10 апреля в Минске, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
По словам очевидцев, на улице Тростенецкой в аварию попал мотоциклист. Прибывшая на место бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, но спасти парня не удалось. В группе «
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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