На улице Тростенецкой насмерть разбился мотоциклист

Источник материала: Tut.by

Смертельная мотоавария произошла днем 10 апреля в Минске, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.



Фото: vk.com/bikers.minsk

По словам очевидцев, на улице Тростенецкой в аварию попал мотоциклист. Прибывшая на место бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, но спасти парня не удалось. В группе « Байкеры Минска » во «ВКонтакте» также пишут, что мотоциклист погиб. Предположительно, он управлял мотоциклом Yamaha.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено.)

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