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Гродненца оштрафовали на 3480 рублей за БЧБ-флажок в машине

10.04.2021 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Гродно Николая Леменовского оштрафовали на 120 базовых величин (3480 рублей) за то, что в его машине был бело-красно-белый флажок, сообщает s13.ru со ссылкой на гродненских правозащитников.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мужчину задержали вечером 8 апреля, пока он был на рабочем месте. Леменовскому позвонили сотрудники милиции и предложили выйти к машине, так как в ней была незарегистрированная символика — флажок. Мужчина вышел, не увидел милиционеров — и вернулся на работу. После этого ему опять позвонили и сообщили об административном процессе за «одиночный пикет».

Гродненец приехал в Ленинский РОВД — и там его задержали. Он провел под стражей почти сутки.

9 апреля его административное дело по ч. 3 статьи 24.23 обновленного КоАП за повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий рассмотрели в суде по Skype — и оштрафовали на 120 базовых.

Леменовского уже штрафовали по этой статье в сентябре прошлого года: тогда он получил штраф в 15 базовых.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненец приехал в Ленинский РОВД - и там его задержали. Он провел под стражей почти сутки.
 
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