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Новый глава Мининформа пригрозил классифицировать ряд действий журналистов как вред государству и обществу

10.04.2021 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пришло время расставить точки над «i» в медиасфере и классифицировать ряд действий как наносящие вред и угрозу государству и обществу, заявил новый министр информации Беларуси Владимир Перцов 9 апреля в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».

Новый глава Мининформа пригрозил классифицировать ряд действий журналистов как вред государству и обществу

«Говорить о том, что Министерство информации превратится в какой-то репрессивный орган, который будет заниматься исключительно выискиванием каких-то моментов и преследованием изданий или отдельных журналистов, — это не совсем правильно», — сказал Перцов, передает БелаПАН.

«А вот привести работу нашего органа госуправления в соответствие с требованием времени, с теми вызовами, которые сейчас у нашей сферы появились... Вы знаете, таких трансформаций медиаиндустрии мы не можем вспомнить на протяжении последних десяти лет. И, как выяснилось, во-первых, наше законодательство не совсем адекватно таким вызовам. Мы посмотрели, соответствующие изменения в новом законе — они будут, будут отвечать тем вызовам и угрозам, с которыми мы столкнулись. Но, опять же, это не догма, поскольку сфера меняется, и наверняка будут новые изменения. Но я не об этом», — отметил глава Мининформа.

«Все-таки пора расставить все точки над "i", и пора, наверное, все эти действия, которые классифицируются в цивилизованных государствах как действия, как минимум наносящие вред и угрозу государству и обществу, точно так же классифицировать в нашей стране и принимать соответствующие меры — ограничительные, запретительные. Может быть, какое-то наказание за это. Мне кажется, время пришло», — считает министр.

«Хорошо и плохо, что это происходит в достаточно спокойный уже период, когда все эти политические эмоциональные надрывы прошли. Соответственно, сложнее будет придраться, что это какие-то репрессии или какие-то противодействия на какие-то действия. Но, в то же время, действовать нужно. И опасения наших контрагентов — они обоснованы во многом. Но будем смотреть», — подытожил Перцов.

Александр Лукашенко 5 апреля назначил министром информации Владимира Перцова, ранее работавшего директором представительства МТРК «Мир» в Беларуси. Его предшественник Игорь Луцкий, который возглавлял Министерство информации меньше года, назначен заместителем главы Администрации президента.

 
 
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Пришло время расставить точки над «i» в медиасфере и классифицировать ряд действий как наносящие вред и угрозу государству и обществу, заявил новый министр...
 
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