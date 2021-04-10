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Заставили копать себе яму: в Полоцке пройдет суд по делу о похищении человека

10.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из обвиняемых снимал видео происходящего в лесу на свой мобильный телефон, видеозапись приобщили к материалам уголовного дела.


© Photo : Следственный комитет РБ

Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о похищении человека и злостном хулиганстве, сообщили в СК, пишет Sputnik.

Ночью 8 ноября минувшего года 28-летний житель Ушач приехал в гости к другу в Полоцкий район. Когда приятеля дома не оказалось, он в присутствии хозяйки беспричинно избил находившихся там троих мужчин. На следующий день он опять приехал, но уже со знакомыми.

"Когда потерпевший вышел из дома, его ударили, затолкали в багажник автомобиля и отвезли в лес, где заставили копать себе яму. Через некоторое время одному из мужчин сообщили, что очевидцы вызвали милицию. Тогда компания уехала, оставив потерпевшего в лесу", – рассказала Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько .

По ее словам, в ходе следствия было установлено, что один из обвиняемых снимал видео происходящего на свой мобильный. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства преступления, приобщена к материалам дела.

Во время осмотра места происшествия в яме, которую копал потерпевший, были обнаружены три окурка. Биолого-генетической экспертизой установлено, что биологический материал на окурках сигарет мог произойти от трех обвиняемых, рассказала представитель УСК.

По результатам расследования трем мужчинам в возрасте 29, 32 и 30 лет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 182 (похищение человека) и ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

Ко всем обвиняемым применена мера пресечения – заключение под стражу. Расследование дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
 
 
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Один из обвиняемых снимал видео происходящего в лесу на свой мобильный телефон, видеозапись приобщили к материалам уголовного дела.
 
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