КПСС как образец. Как Лукашенко видит партийную систему

Лукашенко заявил, что в Беларуси не было спроса на политические партии и нет его сейчас: «По разным опросам, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности... Партийный вопрос будоражит умы лишь части политизированной публики в больших городах».





На самом деле фундаментальные причины слабости белорусских политических партий заключаются в отсутствии в стране условий, необходимых для их функционирования. Партии - это институт демократии. В Беларуси нет законной государственной политики, т.е. борьбы различных социальных сил за влияние на принятие политических решений. В стране отсутствует механизм реальной политической конкуренции. Если обратиться к истории, то появление политических партий произошло благодаря появлению двух государственных институтов: парламента и выборов. Только в рамках наличия представительных органов власти и демократических выборов партии могут нормально функционировать и выполнять отведенную им роль в обществе. В Беларуси нет реальных представительных институтов или выборов. Есть только их суррогаты. В такой политической системе партиям просто нет места. Неудивительно, что в таких условиях они оказываются на периферии общественной жизни, превращаясь в маргинальные структуры. Причем, на что важно обратить внимание, в такой ситуации оказались как оппозиционные, так и проправительственные партии. (Примечательно, что сейчас в Палате представителей нет партийных или беспартийных фракций). Поэтому довольно удивительно, что партии все еще существуют. Ведь в созданной в стране политической системе они давно стали лишним звеном.





Государство активно противостоит развитию партийной системы. Белорусские власти упорно выступают против введения пропорциональной избирательной системы, в которой проводится голосование по партийным спискам. Такая система действует во всех соседних странах. В результате резко возросла роль политических партий. Именно этого не хочет нынешний режим.





Как видно из выступления Лукашенко на митинге, идеальной политической системой для него является советская система, где была одна партия - КПСС, «которая была тогда стержнем нашего общества». По большому счету, в Беларуси возродили эту модель. Только роль КПСС выполняет исполнительная «вертикаль».





Лукашенко отметил, что его «позиция по партийному строительству осталась неизменной». На Всебелорусском народном собрании выступил против перехода к пропорциональной или даже смешанной системе выборов. Теперь он отметил, что партии не должны способствовать «искусственному разделению белорусского общества». Особенно интересна формула, предложенная Лукашенко: «Партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и государству». То есть, если партия подотчетна государству, то это проправительственная партия. Оппозиционные партии не подходят под эту формулу.





Поэтому вся суть встречи сводится к тому, чтобы ничего не менять для усиления роли партий в обществе. Похоже, что делается обратное. Лукашенко напомнил, что «на Всебелорусском собрании мы с вами определили четкий алгоритм: мы принимаем закон о партиях, затем до конца года перерегистрируем все политические партии на основе этого закона». Что-то мне подсказывает, что эту перерегистрацию оппозиционные партии не пройдут.





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